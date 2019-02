Regeringen tvivler på, at det er muligt at indføre differentieret pensionsalder, som S og DF foreslår.

Hvis der er politisk vilje til det, så vil det også kunne lade sig gøre i praksis at gennemføre en differentieret pensionsalder.

Sådan lyder meldingen fra Socialdemokratiet, efter at både Dansk Folkeparti og fagforeningerne FOA og 3F lørdag har været ude med meldinger, der støtter op om idéen.

- Tusindvis af danskere har brug for en tidlig pension, og deres drømme skal ikke fejes af bordet, fordi vi har tekniske problemer, og fordi det bliver bøvlet, siger medlem af beskæftigelsesudvalget Mattias Tesfaye (S).

Regeringen er klar til at lytte til de forskellige forslag. Men finansminister Kristian Jensen (V) har påpeget, at der ikke findes data for, hvor længe og med hvad, folk har arbejdet de sidste 40 år.

- Det skal vi nok finde ud af, hvis der er en politisk vilje, siger Mattias Tesfaye.

Spørgsmål: Hvis nu nogen stemmer på jer, fordi de synes, at det er et godt forslag, så er det vel vigtigt, om I kan gennemføre det i praksis. Er du sikker på, at I kan det?

- Ja. Det som vil kunne spænde ben for det, er hvis der kommer flertal i Folketinget imod det.

- Hvis der er et flertal for det, skal vi nok finde ud af, hvordan det teknisk skal skrues sammen. Det er kun et spørgsmål om, hvor bøvlet det bliver, siger Mattias Tesfaye (S).

/ritzau/