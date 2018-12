Socialdemokraten Peter Hummelgaard vil øge skattefradraget for medlemskab af fagforeninger og a-kasser.

Forud for det kommende folketingsvalg åbner en af de nye profiler hos Socialdemokratiet en debat om dagpengesystemet.

Det skriver Politiken.

EU-ordfører Peter Hummelgaard fremhæver i en ny bog den høje grad af faglig organisering på det danske arbejdsmarked som et værn mod stigende ulighed i Vesten.

- Den danske model sørger for at fremelske nogle af de bedre sider ved kapitalismen og begrænse nogle af de dårlige, siger ordføreren og udpeger dagpengesystemet som afgørende for, at det fortsat er attraktivt at melde sig ind i en fagforening og en a-kasse.

Bogen kommer efter en årrække, hvor dagpengesatsen er steget mindre end den generelle lønudvikling, og den udhuling vil Hummelgaard dæmme op for ved at øge den såkaldte kompensationsgrad.

Hummelgaard vil øge skattefradraget for medlemskab af fagforeninger og a-kasser. Dog ikke for de såkaldt gule af slagsen, for hvem fradraget skal reduceres.

SFs politiske ordfører, Karsten Hønge, siger om forslagene, at det "giver håb for Socialdemokratiet, at der er sådan nogle folk på vej".

Han hæfter sig ved, at S i modsætning til SF og Alternativet i denne uge stemte imod et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at hæve dagpengesatsen.

I en skriftlig kommentar fastslår politisk ordfører Nicolai Wammen (S), at de konkrete forslag fra Hummelgaard står for egen regning, men Wammen erkender, at det er en problemstilling, man bliver nødt til at tage alvorligt.

/ritzau/