Den socialdemokratiske profil Magnus Heunicke gik torsdag ud med en hård kritik af rigmanden Lars Seier Christensen, efter S-politikeren havde set rigmanden udtale sig om topskattelettelser og velfærd.

Nu trækker Magnus Heunicke en del af kritikken tilbage og beklager.

På Facebook skrev Magnus Heunicke torsdag blandt andet:

'Der sidder en mand i TV2 her til morgen. Han er milliardær, og han kræver, at Danmark indfører topskattelettelser. Han kritiserer, at vi ifølge ham bruger alt for mange skattepenge på alt for luksuøs velfærd til vores børn, vores syge og vores ældre,' lød det, inden politikeren navngav personen som rigmanden Lars Seier Christensen.

I en del af opslaget, som nu er ændret, beskrev Magnus Heunicke, hvordan han havde læst sig til, at Lars Seier Christensen, der tjente enorme summer på Saxo Bank, ikke betalte udbytteskat i Danmark, da rigmanden er flyttet til Schweiz.

Den ville Lars Seier Christensen dog ikke have siddende på sig. Han gik derfor i rette med den tidligere S-minister i et opslag på Facebook.

Samtidig tog han også kontakt til Magnus Heunicke.

Det skyldtes blandt andet, at Lars Seier Christensen ifølge eget udsagn betalte 84 millioner i udbytteskat herhjemme sidste år.

Det skriver han i opslaget på Facebook.

Da Magnus Heunicke blev gjort opmærksom på, at han havde begået en fejl, besluttede han sig for at rette sit opslag og skrive et nyt. Det fortæller han til B.T.

»Lars Seier og jeg bliver aldrig enige om politik, men derfor skal debatten foregå på et ordentligt grundlag.«

»Så da han skrev til mig på Facebook Messenger, besluttede jeg mig for at ændre den del, jeg havde skrevet om, at han ikke betalte udbytteskat i Danmark. Desuden lavede jeg et nyt opslag, hvor jeg beklagede, og det har jeg også gjort over for Lars Seier,« siger Magnus Heunicke.

Du går ind for at holde en god tone i debatten, er det så ikke en dum fejl at lave?

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at lave sådan en fejl. Og det er også derfor, jeg retter den og laver et nyt opslag. Jeg har også beklaget til Lars Seier.«

Efter den socialdemokratiske profil havde ændret det oprindelige opslag og lavet et nyt, har Lars Seier Christensen været på Facebook igen.

Her skriver rigmanden, at han sætter pris på, at Magnus Heunicke har ændret sit opslag.

'Uenighed er helt OK, så længe fakta er på plads, og det er de nu. Det påskønner jeg, og det har jeg respekt for. Dermed er sagen lukket fra min side,' skriver Lars Seier Christensen blandt andet.

Lars Seier Christensen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Lars Seier Christensen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Det har han også skrevet til Magnus Heunicke, fortæller S-profilen, der dog ikke ændrer holdning til rigmandens ønsker til dansk politik.

»Jeg ændrer ikke min politik efter det her, men jeg vil gøre mig mere umage for at skrive rigtige ting fremover.«

»Men helt generelt er jeg uenig med Lars Seier i, at han vil sætte topskatten ned og bruge færre penge på velfærd. Den synes jeg er for nem at melde ud for en rigmand, der bor i Schweiz, hvor man ikke selv er afhængig af det danske system, sygehuse, ældrepleje osv.«