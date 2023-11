Normalt plejer politikere at brokke sig over andre partiers politik.

Socialdemokraten Simon Kollerup har i en aktuel sag valgt en alternativ tilgang.

I øjeblikket er han nemlig på en mindre medierundtur i sin valgkreds, hvor han til de lokale medier fortæller om, hvordan han som valgt i det midt- og vestjyske vil »kæmpe benhårdt« for, at et særligt tilskud til gymnasier i landets yderområder ikke bliver sløjfet.

Det er ellers netop det, som regeringen og Kollerups partifælle, finansminister Nicolai Wammen, lægger op til at gøre på årets finanslov.

Med det er altså helt forkert, må man forstå på Simon Kollerup, der blandt andet hos Nordjyske og hos TV Midtvest er stillet op til interviews for at fortælle, at han vil »kæmpe« for at bevare det særlige tilskud.

»Man må jo tage det som et udtryk for, at regeringen har ændret holdning. Ellers giver det da slet ingen mening, at en folketingspolitiker fra et regeringsparti står og siger den slags i de lokale medier,« siger Susie Jessen, der er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne.

I Danmarksdemokraterne er man inderligt imod at sløjfe det særlige tilskud på 500.000 kroner per gymnasium, der lige nu gives til de gymnasier i udkantsområder, der er økonomisk pressede.

»Jeg synes også, at man som folketingsmedlem har et ansvar over for vælgerne for, at man står på mål for den politik ens parti fører herinde, og ikke bare står og siger noget for at score nogle point lokalt, som så ikke er det, man faktisk gør herinde på Christiansborg,« siger Susie Jessen.

Men på trods af Simon Kollerups »kamp« hjemme i valgkredsen står det særlige tilskud altså fortsat til at blive afskaffet, da regeringen som bekendt er en flertalsregering.

Simon Kollerup afviser, at han benytter sagen som en mulighed for medietid og opmærksomhed hos vælgerne i sin valgkreds.

Kollerup, der er tidligere erhvervsminister, og i dag er forsvarsordfører, har ikke tid til at lave et interview om sagen, men skriver i en sms, at han har taget sagen op med finansministeren.

»Det betyder noget for små gymnasier i yderområderne, om der er økonomi til at holde dem åbne. Jeg synes derfor, at det er naturligt, at jeg fra det største regeringsparti gør opmærksom på, at vi godt kan se, at det vil blive en udfordring, hvis det særlige tilskud bortfalder,« skriver han og afslutter med, at han håber, man kan finde en god løsning ved forhandlingsbordet.

