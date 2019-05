Den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen har den seneste uge været i lidt af et stormvejr for sine kritiske udtalelser om sin partifælle, Roskildeborgmester Joy Mogensen.

Hun er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger.

Nu kan det ifølge formand Carlo Sønderborg, der er formand i den kreds, hvor Simon Simonsen er opstillet, få store konsekvenser for kandidaten.

»Det er klart, at med den mediestorm, der har været, og de mange henvendelser vi har fået fra medlemmer i partiet, så er det nødvendigt, at vi nu finder ud af, om Simon Simonsen stadig kan være kandidat i vores kreds,« siger kredsformand for Socialdemokratiet i kredsen Indre By og Christianshavn Carlo Søndergaard til Ritzau.

»Det er svært at sige om løbet er kørt, men det er klart, der har været mange initiativer til mulige løsninger i løbet af ugen, og nu må kredsbestyrelsen forholde sig til, om de har tillid til ham,« siger han.

Socialdemokratiets kredsbestyrelse har indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag 6. maj, hvor Simon Simonsens position som folketingskandidat skal diskuteres.

Det fremgår også i en intern mail fra bestyrelsen.

»Jeg kan konstatere at bestyrelsesformanden i min kreds overvejer at tage mit kandidatur fra mig,« siger Simon Simonsen til Ritzau.

»Jeg afventer lige nu. Hvis min organisation vil gøre det ene eller det andet, så må de gøre det.«

»Men jeg mener ikke, at et helt normalt synspunkt på familier burde give anledning til en eventuel afslutning af min politiske karriere,« siger han.

I den interne mail, der er underskrevet af kredsformand Carlo Søndergaard fremgår det, at man i partiet har forsøgt at få Simon Simonsen til at slette sit Facebook-opslag, der i stærke vendinger beskriver, hvordan han er imod, at kvinder får børn ved hjælp af donorsæd.

'Der har været arbejdet på løsning af den uheldige sag - det har Simon ikke ønsket,' står der blandt andet i mailen.

/ritzau/