Simon Simonsens politiske liv står mandag aften på spil, når Socialdemokratiets kreds i Indre By og Christianshavn mødes på Københavns Rådhus.

Her skal bestyrelsen tage stilling til, om hans kritiske kommentarer til Roskilde-borgmester Joy Mogensens graviditet med en anonym donor skal koste ham kandidaturet til Folketinget. Men det er udemokratisk og helt urimeligt, mener hovedpersonen selv.

»Jeg er bekymret for det demokratiske sindelag i partiet, hvis man ikke kan rejse sådan en diskussion. Den debat, jeg har løftet op, er helt legitim. For selvfølgelig kan man spørge til, om ikke donorbørn bør have adgang til at vide, hvem deres far er,« siger Simon Simonsen.

Den socialdemokratiske folketingskandidat skrev i sidste uge et Facebook-opslag, hvor han kritiserede kvinder for at få børn alene.

Borgmester i Roskilde Joy Mogensen er gravid, skriver hun på Facebook. Arkivfoto.

'Ulykkeligt, at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske. At blive aleneforældre er blevet et personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for at forsøge at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og ad den vej skabe en familie,' skrev han blandt andet.

Det førte til hård kritik på sociale medier – også fra partiformand Mette Frederiksen.

'Om man er en eller to om at påtage sig forældreopgaven – det er simpelthen ikke op til andre at fælde dom over,' lød statsministerkandidatens reaktion på Simonsens opslag.

Men Simon Simonsen mener, at han er i sin gode ret til at bringe emnet til debat.

»Jeg finder mig simpelthen ikke i det. Min politiske karriere er truet, hvis jeg ikke retter ind. Jeg må da have lov til at sige min mening.«

»Jeg har undskyldt over for Joy (Mogensen, red.), hvis hun har opfattet det personligt, for det var ikke en personlig kritik. Men jeg vil have lov til at sige min mening i en offentlig diskussion.«

»Måden, vi udvikler familien på, skal vi som politikere også mene noget om, og det indebærer at diskutere, om det at være selvvalgt solomor er en god ting,« siger Simon Simonsen, der er imod anonym sæddonation til enlige kvinder:

»Jeg vil gerne diskutere loven, som den er i dag, for jeg mener, at børn skal have juridisk ret til at få adgang til sin far.«

DONORTYPER Anonym: Her er donors identitet ukendt for donorbørnene og deres forældre. Dog er oplysninger som højde, øjen- og hårfarve ofte tilgængelige.

Åben: Her har donor givet tilladelse til, at barnet, når det er fyldt 18 år, kan kontakte sæd/ægbanken og få oplyst donorens identitet.

Kendt: Her kender forælder og donor hinanden og aftaler, at donor skal være forælder til barnet – også rent juridisk. Fra den 1. januar 2018 er dobbeltdonation blevet tilladt i Danmark. Det vil sige donation, hvor både æg og sæd kommer fra donor. Dobbeltdonation kræver en særlig sundhedsfaglig begrundelse, og kun én donor må her være anonym. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

Bestyrelsen mødes mandag aften klokken 20.15 og stemmer efter en debat om Simonsens folketingskandidatur.

Hvis ikke Simon Simonsen får støtte fra et flertal, skal hans skæbne afgøres på en generalforsamling.

Kredsformand Carlo Søndergaard har ikke ønsket at kommentere til denne artikel.

Bestyrelsesmedlem Kim Sverre Hansen afviser Simon Simonsens påstand om, at solomødre ikke kan diskuteres i partiet.

»Man må gerne køre sit eget løb, men når man er opstillet af en kreds, skal man være varsom mod at gå imod et andet medlem af partiet.«

Hvorfor egentlig?

»Det er, fordi der skal være en klar linje over for vælgerne i forhold til, hvad partiet står for.«

»Hvis man er kandidat for et parti, forventes det vel, at man følger partiets politik, og kredsen skal nu tage stilling til, om Simon Simonsen fortsat vil være kredsens anbefalede kandidat.«