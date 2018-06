Ole Christensen vil være loyal over for partifæller i EU for ikke at sætte andre politiske mål på spil.

Strasbourg. Indeksering af velfærdsydelser, der sendes til andre EU-lande, er en tabt kamp, som det ikke længere giver mening at kæmpe for i Europa-Parlamentet.

Det mener den socialdemokratiske EU-parlamentariker Ole Christensen, der er medlem af parlamentets beskæftigelsesudvalg.

Han vil hellere bruge sine kræfter på at kæmpe for andre sager og vil i øvrigt heller ikke fremsætte eller stemme for ændringsforslag om sådan en indeksering.

- For det er no go, siger Ole Christensen.

Han siger, at han risikerer at sætte andre politiske mål på spil, hvis han ikke er loyal over for den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet.

- Og da det ikke har nogen muligheder for at gå igennem, så vil det være en tabt kamp, siger Ole Christensen.

Den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, anklagede onsdag statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for løftebrud.

Hun mener således, at regeringen har svigtet i kampen om at få tilpasset blandt andet børnepenge til leveomkostningerne i de lande, hvor pengene sendes hen.

Men samtidig blev Ole Christensen af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) beskyldt for at modarbejde danske forsøg på at få indekseret velfærdsydelser, der sendes ud af landet.

- Det viser bare, at Mette Frederiksen ikke har styr på sine egne tropper, sagde Troels Lund Poulsen.

Ole Christensen mener dog selv, at han har været loyal over for Mette Frederiksen og socialdemokraterne på Christiansborg.

- Jamen, det synes jeg, siger han.

Men Socialdemokratiet har ikke altid haft en klar holdning til sagen, og i øvrigt skifter han ikke mening fra den ene dag til den anden.

- Jeg har nævnt de her ting, fordi jeg ved, at det betyder meget, og ligesom se, hvor flertallet bærer hen i beskæftigelsesudvalget, siger Ole Christensen.

- Og der var der simpelthen ikke flertal for det her, siger han.

Ole Christensen mener derfor, at kampen skal udkæmpes i EU's ministerråd.

Han mener også, at Troels Lund Poulsen burde have taget rundt til partiernes ordførere i Europa-Parlamentet for at sætte fokus på den danske mærkesag.

- Det ved jeg ikke, om han har gjort, siger Ole Christensen.

EU's social- og beskæftigelsesministre mødes i næste uge i Luxembourg, hvor en ny forordning om sociale ydelser er på dagsordenen.

/ritzau/