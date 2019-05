Socialdemokratiet og Enhedslisten mener, at der bliver gjort for lidt for at forhindre momssvindel.

Det er et rystende omfang af formodet momssvindel, som Information og Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, tirsdag har afsløret i samarbejde med en række udenlandske medier.

Det mener Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Det bekræfter os i, at der er behov for en langt stærkere kontrol med svindel med skatter og moms. Og også for et stærkere europæisk samarbejde for at undgå de her grænseoverskridende svindelsager, siger han.

En gruppe danske forretningsmænd er i centrum i en international sag om formodet momssvindel for 540 millioner kroner på det europæiske energimarked.

Sagen er en udløber af en række tidligere internationale svindelsager, hvor der ifølge myndighederne er snydt for milliarder af kroner.

Socialdemokratiet var i 2016 med til at bakke op om regeringens genopretningsplan for det nu tidligere Skat, som dengang fik tilført 1000 medarbejdere og 6,8 milliarder kroner.

Socialdemokratiet foreslog i 2017 at tilføre Skat yderligere 1000 medarbejdere og oprette fire nye skattecentre, blandt andet for at styrke kontrollen på momsområdet.

Også Enhedslistens finans- og skatteordfører, Rune Lund, er utilfreds efter de seneste afsløringer om momssvindel.

- Momsområdet er et af de områder, hvor medarbejderne i skattekontrollen har alt for meget at lave, kombineret med at de tjener deres egen løn hjem mindst 20 gange. Nu nytter det ikke længere at tøve.

- Vi skal have ansat mange flere i skattekontrollen. Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være, siger Rune Lund i en skriftlig kommentar.

Der findes ingen opgørelse over, hvor meget der snydes for med moms i Danmark.

Momsekspert Søren Engers Pedersen fra revisionsfirmaet Baker Tilly anslår over for Finans, at den danske stat hvert år mister cirka fem milliarder kroner på organiseret momssnyd.

Tallet på europæisk plan er ifølge EU-Kommissionen 373,3 milliarder kroner.

- I mellemtiden mister vi som samfund kæmpestore beløb, som burde bruges med fornuft til uddannelse, sundhed og daginstitutioner, siger Jesper Petersen.

- Og hver gang, der er sådan en svindelsag, er der en lovlydig virksomhed, der bliver snydt i konkurrencen på markedet, siger han.

Både han og Rune Lund vil indkalde skatteminister Karsten Lauritzen i samråd om sagen.

/ritzau/