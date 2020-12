Hvis smitte om nogle dage er på vej ud kontrol, kan der komme nye restriktioner, siger sundhedsordfører for S.

Det er for tidligt at tale om kommunal eller regional nedlukning, selv om smittetallene i hovedstadsområdet er høje.

Det mener Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

- Ja, det er for tidligt i dag at træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres nye restriktioner. Der går nogle dage, før man kan se effekt af de restriktioner, der er blevet indført.

- Det er klart, at hvis vi står om nogle dage og ser, at smitten kommer ud af kontrol, eller det kan se sådan ud, så er det klart, at det er vigtigt, der bliver handlet, siger sundhedsordføreren.

Reaktionen kommer, efter at sundhedsordførere for Enhedslisten og De Konservative tirsdag morgen har talt for et strammere tag i kampen mod coronavirusset.

Mens Peder Hvelplund (EL) mener, at storcentre bør lukkes, og de mindste børn i skolerne skal sendes hjem, synes Per Larsen (K), at det skal sikres, at folk fra hovedstaden ikke rejser rundt i landet i forbindelse med juletrafikken.

