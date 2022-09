Lyt til artiklen

Regeringen er enig med Dansk Folkeparti om udfordringerne i landets ghettoer.

Men når det kommer til de helt konkrete forslag fra Dansk Folkeparti til at stramme op for sikkerheden, er svaret et nej.

»De peger på nogen af de udfordringer, som vi jo også ser. Både i stor overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne blandt især unge mænd med minoritetsetnisk baggrund, og så er jeg fuldstændig enig i, at utrygheden skal have stor fokus,« siger Kasper Sand Kjær, der er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, som lørdag holdt årsmøde i Aalborg.

Dansk Folkeparti foreslår blandt andet, at ghettoer skal være fast visitationszone. Kan I støtte det?

Kasper Sand Kjær er udlændinge-og integrationsordfører hos Socialdemokratiet.

»Jeg tror umiddelbart, at den måde visitationszonerne fungerer på i dag, hvor det jo er politiet, der har retten til at udpege områder til visitationszoner, fungerer godt,« siger han og afviser sådan set det konkrete forslag.

»Det er jo politimæssig værktøj i et område, og det giver ingen mening at udpege noget som fast visitationszone,« siger han.

Så er dit svar, at Socialdemokratiet ikke er med på at gøre visitationszoner permanente i ghettoer?

»Det er bare, fordi det ikke vil have nogen betydning. Visitationszoner er jo kun værktøj, der giver mening når politiet ønsker at anvende det, og politiet kan jo i dag godt udpege bestemte boligområder til visitationszone,« siger han.

Her er DFs forslag om ghettoer Reglerne for visitationszoner gøres permanente i ghettoområder. Det gælder såvel forbrydelser begået i ghettoen som forbrydelser begået af kriminelle bosat i ghettoen.

Inden for visitationszonen kan politiet udstede udgangsforbud til alle, der viser uroskabende adfærd.

Udgangsforbuddet gælder hele døgnet, medmindre man har lovligt, skriftligt ærinde som skole, læge eller arbejde.

Dømte skal automatisk udsættes sammen med deres familier, hvis de modtager en fængselsstraf på betinget fængsel eller mere.

Unge under 18 år, der er på vej ud i bandekriminalitet eller begår personfarlig kriminalitet, tvangsfjernes.

Borgere på passiv forsørgelse skal kun kunne modtage starthjælp som højeste offentlige ydelse, hvis de bor i en ghettozone. Kilde: En del af Dansk Folkepartis politiske forslag 'En håndfast udlændingepolitik'.

Men ville det ikke kunne have effekt på kriminelle og uromagere, hvis borgerne i en ghetto vidste, at politiet altid kunne komme og visitere dem uden nogen særlig grund?

»Visitationszoner betyder jo bare, at politiet kan visitere folk. Så det giver kun mening at benytte, hvis politiet ønsker at benytte det,« siger han og tilføjer:

»Men jeg er altså rimelig fordomsfri i forhold til, hvilke værktøjer, vi kan tage i brug for at gøre op med bander og utryghed i vores boligområder.«

Hvad så med forslaget om, at uroskabere skal have en regulær husarrest, hvor de kun må komme ud, hvis de skal i skole eller andet helt relevant?

»I udgangspunkt er det nok meget klogt at holde fast i, at det er domstolene, som har retten til at frihedsberøve borgere,« siger Kasper Sand Kjær.

Du siger, at I er åbne for forslag til at gøre ghettoer mindre utrygge. Men er det rigtigt, at du lyder ikke til, at være åben for de her konkrete forslag fra Dansk Folkeparti?

»Jeg har kun set kort på forslagene, men det kan sagtens være, at der er mere i de forslag DF kommer med her, vi kan arbejde videre med. Det er jeg bestemt åben for at drøfte,« siger S-ordføreren.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der lørdag også har holdt årsmøde med sit parti, undrer sig over svarene fra Socialdemokratiet.



»Før sidste valg lovede de også en hel masse stramme tiltag på udlændingeloven. De fleste af dem venter vi stadig på,« siger han.