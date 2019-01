Det er afgørende, at beslutninger om sundhedsvæsenet træffes ude i regionerne, mener Socialdemokratiet.

Der er brug for at opgradere det danske sundhedsvæsen. Men det skal ikke ske ved at nedlægge regionerne.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, efter at Venstre fredag aften holdt hovedbestyrelsesmøde og i den forbindelse drøftede en kommende sundhedsreform.

Herunder en mulig afskaffelse af regionerne, der blandt andet står for driften af landets sygehuse.

- Vi mener ikke, der er brug for mere centralisering og mindre demokrati, konstaterer Nicolai Wammen.

Mens det er offentligt kendt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er for en afskaffelse af regionerne, er andre højtstående Venstre-medlemmer yderst kritiske over for idéen.

Og det samme er altså Socialdemokratiet.

- Vi synes, det er en rigtig dårlig idé, at statsministeren ønsker at fjerne det lokale demokrati, så det ikke længere er politikerne i Nordjylland eller andre steder i landet, der træffer beslutningerne om sundhedsvæsenet, ud fra det kendskab de har til lokale forhold.

- Men at det bliver på et kontor i København, hvor der skal sidde en embedsmand og vide, hvad der er bedst for andre mennesker overalt i Danmark, siger Nicolai Wammen.

Både Liberal Alliance og De Konservative har meldt klart ud, at de gerne ser regionerne sløjfet, mens Venstre endnu ikke har givet en officiel melding.

Således kom der efter fredagens møde i Venstre ikke noget nyt frem om, hvilke planer Venstre som samlet parti har for regionernes fremtid.

/ritzau/