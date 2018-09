Borgfreden med Løkke om SKAT er slut fra Socialdemokratiets side.

Det meddeler politisk ordfører Nicolai Wammen (S) i sin tale til kongressen i Aalborg Kongres center.

»Så sent som i fredags fortalte skatteministeren, at han ikke kunne garantere, at SKATs regnskab for 2017 kunne blive godkendt af rigsrevisionen. De er simpelthen i tvivl om tallene passer,« siger Nicolai Wammen.

»Det er tre år siden, Lars Løkke Rasmussen lovede at genoprette Skat. Tre år siden, han bad om danskernes tillid til at rette op på det rod, Kristian Jensens reformer og nedskæringer medførte. Løkke bad samtidig om arbejdsro på Christiansborg til at få styr på skandalerne.«

»Socialdemokratiet kan ikke bare se til mens tiltroen til SKAT bare er skrumpet, og regeringen har siddet på hænderne. Og derfor er beskeden til Lars Løkke Rasmussen i dag: Dubad om nøglerne. Det er din regering. Det er dit ansvar. Og du skal vide: borgfreden på skatteområdet den er hermed ophævet. For I har svigtet og det kan Danmark ikke være tjent med.«

Der har været ni forskellige skatteministre siden 2004, men Nicolai Wammen placerer entydigt hovedansvaret for problemerne i SKAT hos Venstres næsformand Kristian Jensen, der står til at blive formand for Venstre, hvis blå blok taber næste valg. Kristian Jensen var skatteminister fra 2004-10.

»Vores skattevæsen står i problemer til halsen. Det skyldes bestemt ikke de dygtige medarbejdere, at Venstre med Kristian Jensen som skatteminister dumstædigt holdt fast i at man kunne erstatte erfarne medarbejdere med IT-systemer, der ikke engang var opfundet endnu. Med andre ord: At man talte fuglene på taget med, når budgettet skulle lægges.«

»Resultatet, det kender vi nu. Et sønderskudt skattevæsen og gæld på over 100 milliarder kroner. Skandaler om udbytteskat og fusk der ikke bliver opdaget. Kort sagt: der kommer for få penge ind i den ene ende, mens pengene er fosset ud i den anden. Vi vil ikke holde hånden over en regering, der ønsker at lægge al diskussionen død og dække over Kristian Jensens fejl,« siger Nicolai Wammen.