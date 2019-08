Socialdemokratiet i København kritiserer borgmester Ninna Hedeager Olsens sygefravær med fuld løn.

Enhedslisten i København bør tilvejebringe dokumentation for baggrunden til borgmester Ninna Hedeager Olsens sygemelding.

Det mener politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet i København.

- Når man har været syg i fire måneder, så skylder man at fremlægge dokumentation for, hvad det egentlig er, man fejler.

- Så er der ingen tvivl om, hvorvidt man misbruger den fine ordning, man som politiker har adgang til, som almindelige mennesker ikke har, siger han.

Borgmesteren har været sygemeldt siden 7. april og har i perioden modtaget fuld løn på mere end 100.000 kroner om måneden.

Ifølge reglerne kan politikere være sygemeldte op til ni måneder med fuld løn.

- Enhedslisten er altid dem, der kritiserer særlige privilegier til politikere. Nu står vi i en sag, hvor Enhedslisten ikke lever op til krav, som helt almindelige mennesker i almindelige job har, siger Jonas Bjørn Jensen.

Enhedslisten København har udpeget en stedfortræder for teknik- og miljøborgmesteren, og dermed betaler kommunen for to borgmestre.

- Når man koster de københavnske borgere en halv million, som det jo koster, fordi der er to borgmestre ansat, skylder man en forklaring, hvad det går ud på, siger Jonas Bjørn Jensen.

Han mener, at dokumentationen som minimum bør fremvises til Borgerrepræsentationens sekretariat.

Det er uvist, hvad borgmesteren fejler. Hun sygemeldte sig i en "kortere periode", da kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper. Hun henviser til lokalafdelingen i Enhedslisten.

Enhedslisten i København har tidligere onsdag skrevet i en mail til Ritzau, at det forventes, at Ninna Hedeager Olsen vender tilbage på sin post efter retssagen om den påståede voldtægt.

Retssagen finder sted 28. august.

