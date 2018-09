En kulegravning viser, at 2000 årsværk kan frigøres i ældreplejen ved regelforenkling, skriver Berlingske.

København. Det er positivt, hvis afbureaukratisering kan frigøre flere end 2000 årsværk i ældreplejen, som regeringens kulegravning af området ifølge Berlingske viser.

Men Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, frygter, at det kan være en skjult spareøvelse.

- Det, der sker i de kommende år, er, at der kommer flere og flere ældre. Det er positivt, at folk bliver ældre, men det betyder også, at der er en større efterspørgsel på ældrepleje, forklarer han.

- Og når pengene så ikke følger med, risikerer man, at velfærden bliver udhulet.

Kulegravningen er en del af en afbureaukratiseringsreform, som regeringen ifølge Berlingske ventes at præsentere tirsdag.

Det er første af seks dele af en større sammenhængsreform, der skal skabe en bedre sammenhæng i velfærden i den offentlige sektor.

Innovationsminister Sophie Løhde (S) slår i Berlingske fast, at gevinster ved regelforenklingerne ikke vil blive høstet som en besparelse:

- Nej, det er afgørende for mig at sætte en tyk streg under, at vi ikke kommer til at tage en bøjet femogtyveøre fra noget plejehjem, siger ministeren.

- Hver krone, vi kan frigøre ved at skære ned på bøvlet og bureaukratiet, skal man kunne beholde lokalt, siger hun til avisen.

Engelbrecht mener, at regeringen udhuler den offentlige velfærd med sin økonomiske politik, når der samtidig kommer flere ældre.

- Når regeringen fortsætter sin økonomisk politik, jamen så ender det bare med, at arbejdet, som de offentligt ansatte kan bidrage til at afbureaukratisere, i sidste ende fører til, at der bliver færre på afdelingerne, mener han.

/ritzau/