Regeringen tager ikke højde for børn og ældre i sit finanslovsforslag for 2019, mener Nicolai Wammen (S).

København. Der er mange emner på bordet, når Socialdemokratiet torsdag mødes med regeringen om næste års finanslov.

Vigtigst er dog, at regeringen ikke glemmer, at fremtiden byder på flere ældre og børn - og det skal afspejles i finansloven.

Sådan lyder det fra partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, på vej ind til et indledende møde - et såkaldt sættemøde - hos finansminister Kristian Jensen (V) om næste års finanslov.

- Vi har en regering, som ikke sætter pengene af til, at vi kan give ordentlig pleje og omsorg, selv om vi får 20.000 flere ældre hver eneste år frem mod 2025, siger han.

- Det hænger simpelthen ikke sammen - det er regeringen simpelthen nødt til at tage dybt alvorligt, siger Nicolai Wammen.

Af den grund ønsker Socialdemokratiet, at regeringen i stedet for at bruge penge på skattelettelser sikrer flere sygeplejersker, skolelærere og pædagoger.

Der er dog lagt op til, at en aftale om finansloven for 2019 vil blive indgået mellem regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti.

Men regeringen bør lægge blokpolitik til side, så en bred aftale over midten kan indgås. Det vil i sidste ende gavne danskerne, lyder det.

- Vi kommer med en fremstrakt hånd til finansministeren. Vi vil gerne samarbejde.

- Jeg ved godt, at der bliver talt meget om, at der skal være folketingsvalg - og det skal der også - men indtil da forventer borgerne resultater i fællesskab, siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiet er det første oppositionsparti til at komme med sit bud på en finanslov, efter at Dansk Folkeparti skød den lange række af indledende møder i gang onsdag.

Sættemøderne fortsætter torsdag med SF, De Radikale, Enhedslisten samt Alternativet.

/ritzau/