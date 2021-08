Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har for nylig udstukket ti bud, som skal skabe en politisk retning for en borgerlig-liberal regering. Det viser sig dog nu, at den politisk arvefjende Socialdemokratiet er helt enige i samtlige ti budskaber.

Venstres politiske budskaber lyder blandt andet på, at man »vil modernisere velfærdssamfundet«, »gøre Danmark og danskerne rigere« og »se den grønne omstilling som et kæmpe potentiale for Danmark«.

B.T. har spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, hvilke af de ti politiske punkter som han er uenig i.

»Jakob Ellemanns ti almindeligheder tror jeg de fleste partier i Folketinget kan skrive under på. Det er en tynd kop te. Skal udlændinge overholde loven? Skal vi have flere arbejdspladser inden for grøn teknologi? Den slags kan jo ikke klare ikketesten. Er der overhovedet nogen, som er uenige i den slags almindeligheder? Vi er i hvert fald ikke i Socialdemokratiet,« skriver Jesper Petersen i en mail til B.T.

Fredag eftermiddag mødte Venstre pressen på partiets sommergruppemøde, hvor Jakob Ellemann-Jensen først svarede, at det var hans opfattelse, at regeringen ikke var enige i de ti budskaber.

Da. B.T. læste Jesper Petersens kommentar op, reagerede Ellemann.

»Hvor er jeg glad for, at Socialdemokratiet har forkastet deres politik henover natten,« sagde Jakob Ellemann-Jensen, som anfægtede, at Jesper Petersen havde læst de ti bud i deres fulde længde.

»Det her mener de jo ikke, hvis du forholder dem punkterne en for en,« sagde han.

Socialdemokraternes Jesper Petersen kalder Venstres ti bud på hvad en borgerlig-liberal regerings politil være for almindeligheder, som alle er enige i. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, regeringen fører den modsatte politik,« sagde Ellemann og fortsatte:

»Vi har en regering, som år for år gør Danmark fattigere gennem finansloven, så de kan da ikke skrive under på, at de år for år vil gøre Danmark rigere gennem finansloven,« sagde han og henviste til de vel over 30 nye afgifter og skattestigninger, som regeringen har indført de seneste to år.

For en arbejderfamilie med to børn er skatten steget minimum 2.200 kroner og helt op til 12.400 kroner om året. Der er blandt andet kommet øgede afgifter på cigaretter, skat på arbejdstelefon og nye miljøafgifter.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, tog også ordet:

Venstre holder pressemøde i forbindelse med deres sommergruppemøde på Comwell Hotel i Kolding fredag den 13. august 2021. Jakob Ellemann-Jensen (V) , Sophie Løhde og Karsten Lauritzen. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

»Vi er positive over for, at Jesper Petersen åbenbart har fået øjnene op for det, som han kalder almindeligheder,« sagde hun.

Jakob Ellemann, hvordan skal man samle en borgerlig-liberal regering om budskaber, som alle mener, selv den politiske arvefjende fra Socialdemokratiet?

»Men prøv at høre, alle mener ikke det her,« sagde Jakob Ellemann-Jensen og fortsatte:

»Jeg tror simpelthen ikke, det her er socialdemokratisk politik. Jeg tror, han har stukket dig en plade,« sagde Ellemann-Jensen.

Jesper Petersen uddyber dog også sin mail til B.T.

»Det er jo i den konkrete politik, uenigheder og prioriteringer opstår. Og vi er uenige, når Venstre vil fjerne retten til tidlig pension, vil lette skatten for velstillede grupper og ikke kan være med til at hæve gebyrer for at styrke nærpolitiet,« skriver han.

Venstre fremlagde i øvrigt et konkret forslag på pressemødet. Det handlede om, at partiet vil sikre, at Danmark får 1.700 alment praktiserende læger mere. I 2035 skal der være i alt 5.000 praktiserende læger i Danmark.

Der skal derfor først og fremmest uddannes flere praktiserende læger, men det skal også gøres mere attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge i provinsen. Gerne med løfter om en pose penge ekstra til lægerne.