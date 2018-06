Regeringen er selv ude om, at forhandlingerne om medieforlig har trukket i langdrag, lyder det fra S.

København. Kulturminister Mette Bock (LA) skal ikke nødvendigvis regne med at få et svar fra Socialdemokratiet på, om partiet fortsat vil være med i medieforhandlingerne inden tirsdag klokken 18, sådan som hun ellers har krævet.

Det oplyser medieordfører Mogens Jensen (S).

Det skyldes, at S forhandler parallelt med finansminister Kristian Jensen (V).

- Vi kan ikke komme med nogen samlet konklusion, før den forhandlingsproces, vi har gang i, er fuldstændig afsluttet, siger Mogens Jensen.

Kulturministeren har krævet, at de andre partier inden tirsdag klokken 18 melder tilbage, om de kan acceptere en ny økonomisk ramme for medieforliget.

Regeringen fastholder en besparelse på 20 procent på DR, som man oprindeligt spillede ud med. Men regeringen lægger op til at frigøre 380 millioner kroner til den såkaldte public service-pulje.

Enhedslisten, Alternativet og De Radikale har sagt klart nej til den ramme. Men Socialdemokratiet er ikke til sinds at lade sig presse til at afgive et svar inden for får timer, gør Mogens Jensen klart.

- Vi vil faktisk gerne indgå i et bredt medieforlig. Vi har over noget tid kørt en forhandlingsproces med finansministeren, som ikke er afsluttet endnu. Før den er afsluttet, kan vi ikke drage en konklusion, siger medieordføreren.

- For os er det vigtigere at undersøge mulighederne for et bredt medieforlig til bunds, end det er at overholde en rigid deadline.

Heller ikke SF har tænkt sig at acceptere Mette Bocks økonomiske ramme inden klokken 18, oplyser partiformand Pia Olsen Dyhr.

- Vi har ikke tænkt os at acceptere sådan en form for revolverpolitik, siger hun.

- Så må regeringen smide os ud, hvis det er det, de vil, lyder det fra SF-formanden.

Mogens Jensen mener, at regeringen selv bærer skylden for, at forhandlingerne om et nyt medieforlig har trukket i langdrag.

- De starter jo selv med at give os et ultimatum i form af en aftale mellem DF og regeringen, hvor vi får at vide, at der ikke er noget at gøre ved de økonomiske rammer, siger han.

- Så går der et antal møder, hvor vi så får at vide, at det godt kan forhandles alligevel.

- Og så går der forhandlinger i gang hos finansministeren. Og før de er afsluttet, lægger kulturministeren endnu et ultimatum på bordet, lyder S-ordførerens beskrivelse af processen.

/ritzau/