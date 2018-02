Miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren hives i samråd om resistens blandt dødelige svampe.

København. Socialdemokratiet og SF vil til bunds i problemerne med, at en dødelig svampeinfektion udvikler resistens og dermed bliver vanskelig at behandle.

Derfor kalder partierne nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om sagen.

- Vi har politisk behov for at komme til bunds i, om sprøjtegift brugt i landbruget er årsagen til resistens, så vi kan handle på problemet, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Han kræver desuden en undersøgelse, som skal afdække, hvor stort problemet er med resistente svampe i Danmark, og hvor resistensen stammer fra.

DR skriver søndag, at en lungeinfektion forårsaget af en skimmelsvamp i nogle tilfælde er begyndt at udvikle resistens mod den medicin, der plejer at være den bedste behandling med færrest bivirkninger for patienten.

Statens Serum Institut har de senere år konstateret flere dødsfald på grund af resistente svampeinfektioner.

Ifølge DR frygter forskere og læger, at resistens er opstået, fordi azoler også bruges som middel mod svamp i industrien og landbruget.

- Det er uhyggeligt, når resistente svampe i landbruget flytter ind på sygehusene og betyder, at alvorligt syge mennesker, ikke kan få den rette behandling.

- Vi bør se på, om de azoler, der også bruges medicinsk, bør udfases i landbruget og forbrugerprodukter, lyder det fra miljøordfører Trine Torp (SF) i en skriftligt kommentar.

Hun peger desuden på, at hospitalerne bør overveje, om der skal undersøges for resistens på et langt tidligere tidspunkt.

Landbrug & Fødevarer understreger over for DR, at der endnu ikke er endegyldigt bevis for, at resistens opstår på grund af landbruget. Organisationen ønsker problemet undersøgt.

Esben Lunde Larsen og Ellen Trane Nørby fortæller ligeledes til DR, at de ønsker at få afdækket problemet.

/ritzau/