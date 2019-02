Socialdemokratiet og De Radikale er ikke overrasket over, at løfterne fra landbrugspakken ikke holdt.

I forbindelse med landbrugspakken, der blev indgået kort efter regeringsskiftet i 2015, lovede landbruget at reducere kvælstofudledningen med 1451 ton årligt ved udgangen af 2018.

Ifølge Berlingske er tallet, som landbruget har reduceret med mod at få lov til at udlede mere kvælstof under gødning, dog kun oppe på 12 ton årligt.

- Jeg er ikke overrasket over, at det, landbrugspakken satte i stedet for beskyttelsen af vores alle sammens vand, ikke har virket.

- Men jeg er nærmest chokeret over, hvor grelt det er, siger miljøordfører for De Radikale Ida Auken.

Landbrugspakken var meget omstridt, da den blev gennemført, og medførte megen kritik af, at beskyttelse af blandt andet vandløb blev lempet.

Hos Socialdemokratiet mener landbrugsordfører Simon Kollerup, at landbrugspakken er ved at krakelere.

- Tallene er chokerende, og de afslører landbrugspakken som et stort blufnummer.

- Venstre sagde, at pakken ville hjælpe landbruget og miljøet på samme tid, men nu har vi fået bevis for, at miljøet er blevet taberen, siger Simon Kollerup.

Selv om landbruget ikke har leveret de forventede reduktioner af kvælstofudledningen, mener både Simon Kollerup og Ida Auken, at ansvaret ligger hos regeringen.

- Alle sagde til dem (regeringen, red.), at det ikke ville virke. Og nu er det bevist, at der nærmest reelt ikke er nogen beskyttelse af vores vand.

- Det er en fuldstændig afsløring af, at landbrugspakken ikke havde nogen beskyttelse, men bare gav landbruget lov til forurene mere, siger Ida Auken.

Hun mener, at regeringen og miljø- og fødevareministeren må handle hurtigt for at mindske udledningen af kvælstof.

- Det er vores fjorde, vores søer og vores vandløb, der betaler regningen.

- Og det er mange årtiers investeringer i et sikre os rent drikkevand, vi er ved at kaste overbord, siger Ida Auken.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udtrykker i Berlingske stor frustration over det manglende fremskridt.

Han erstattede Esben Lunde Larsen (V), der forlod posten efter en lang række kontroverser - blandt andet om effekten af landbrugspakken.

Tidligere erstattede Esben Lunde Larsen partikollegaen Eva Kjer Hansen, der mistede ministerposten på grund af fejlagtige udtalelser om effekten af landbrugspakken.

Jakob Ellemann-Jensen har ifølge Ida Auken budt på et positivt skifte i retorikken på posten som miljø- og fødevareminister.

- Men handlingerne er ikke fulgt med. I dette her tilfælde sidder man og venter på nogle tal, som man ved, bliver frygtelige.

- Og når de så kommer, så spiller man chokeret, afslutter ordføreren.

/ritzau/