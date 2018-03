S og DF ønsker, at skilsmissesøgende forældre skal til obligatorisk rådgivning om håndtering af børnene.

København. Der skal være obligatorisk eller forpligtende rådgivning om håndteringen af fælles børn for forældre, der vælger at blive skilt, mener Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Venstre er stærkt imod, og betegner forslaget som et statsindgreb i forældrenes personlige ansvar.

Det skriver Berlingske.

- Selv om forældrene kan finde ud af at blive skilt, er mange børn stadig påvirkede af det.

- En tredjepart, der kommer med vejledning og rådgivning, tror jeg, kan løsne rigtig mange af de konflikter, der er på trapperne, siger Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard til Berlingske.

Rådgivningen foreslås indført som led i den såkaldte refleksionsperiode for skilsmisseforældre på tre-seks måneder, som både Socialdemokratiet, DF og Venstre i januar erklærede sig villige til at indføre.

Det skete som et kompromis mellem DFs ønske om en genindførelse af separationsperioden og de andre partiers klare afvisning af selv samme.

Ifølge Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, skal rådgivningen udelukkende vedrøre håndteringen af skilsmisseparrets børn og ikke være en slags parterapi.

- De fleste af os opfatter det som et velfærdsgode, at sundhedsplejersken kommer forbi.

- På samme måde skal man, når man bliver skilt, og selv hvis man ikke har en konflikt, hjælpe et eller flere børn igennem en rigtig svær periode, siger Rosenkrantz-Theil.

Venstres familie- og socialordfører, Carl Holst, er "lodret uenig" i enhver form for tvungen rådgivning i forbindelse med en skilsmisse.

Det nye forslag er ifølge Holst "hverken inden for rammerne af regeringens udspil og slet ikke inden for rammerne af holdningen i Venstres folketingsgruppe."

- Jeg tror mere på det personlige ansvar, end jeg tror på, at man statsliggør ansvaret for at give rådgivning i forbindelse med skilsmisse, siger han til Berlingske.

Reformen af det familieretlige system vil ifølge Børne- og Socialministeriet få betydning for omkring 100.000 familieretlige sager årligt.

/ritzau/