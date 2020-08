Folketinget skal i løbet af efteråret forhandle sig frem til et nyt forlig om politi og anklagemyndighed.

Mandag den 24. august vil justitsminister Nick Hækkerup (S) præsentere regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Folketinget forhandler hvert fjerde år et politiforlig, som er en politisk aftale, der sætter rammerne for politi og anklagemyndighed.

Hækkerups udspil forventes altså at være et afsæt til forhandlingerne om det nye forlig.

Da Socialdemokratiet tidligere på ugen holdt pressemøde i forbindelse med et sommergruppemøde, var budskabet, at regeringen med det kommende politiforlig vil sikre borgernes tryghed og frihed

- Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

Det seneste politiforlig blev indgået i 2015 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Pressemødet vil foregå i Frederikssund klokken 13, lyder det.

/ritzau/