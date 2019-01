Morten Bødskov peger på kommende erhvervsområdes placering tæt på lufthavnen som vigtig for efterspørgslen.

Et fantastisk visionært projekt. Både for Vestegnen og hele hovedstadsområdet.

Det er vurderingen fra Socialdemokratiets Morten Bødskov, efter at VLAK-regeringen mandag var med til at fremlægge et projekt, der i 2040 skal sikre Danmark et af Nordeuropas "største, grønneste og mest innovative erhvervsområder".

Hvidovre Kommune har gennem flere år arbejdet med det storstilede projekt i forlængelse af Avedøre Holme. Det betyder, at der skabes ni nye holme i et område, der får navnet Holmene.

- Det giver rigtig mange arbejdspladser, masser af faglært arbejdskraft og nye industriarbejdspladser, som vi har behov for i hovedstaden og på Vestegnen, siger Morten Bødskov, der er formand for Folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg.

Han ser det kommende projekt, der efter planen skal igangsættes i 2022, som et element, der kan bidrage til Danmarks grønne omstilling.

Parterne bag projektet har blandt andet slået på, at beliggenheden i nærheden af Københavns Lufthavn gør stedet attraktivt for udenlandske virksomheder.

En vurdering, som Morten Bødskov deler.

- Det bliver et internationalt erhvervsområde. Det bliver et nyt område, hvor der bliver, tror jeg, en meget stor efterspørgsel efter at placere sig.

- Hvis man ser på de områder, som hovedstaden konkurrerer med, Berlin, Stockholm, Oslo og Hamburg, så kan de færreste områder pege på at have så store nye erhvervsområder inden for så kort transporttid til lufthavnen.

- Det betyder, at det her vil være et meget attraktivt område, siger han.

Socialdemokratiet har sammen med Dansk Folkeparti tidligere blokeret for regeringens ønske om at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

De to partier ønskede sidste år ikke at lægge stemmer til regeringens plan om at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget personer fra 12 udvalgte lande uden for EU skulle tjene for at kunne arbejde i Danmark.

Beløbsgrænsen ligger på 418.000 kroner om året, mens regeringen ønskede at sænke den til 330.000 kroner.

Dansk Folkepartis Mikkel Dencker, der er medlem af Folketinget og viceborgmester i Hvidovre Kommune, hvor det nye projekt er placeret, ser lige som Socialdemokratiet ikke et problem med den arbejdskraft, der skal tiltrækkes til projektet ved Holmene.

- Det er jo hi-techvirksomheder, så jeg regner bestemt med, at det må være arbejdskraft, som er højtuddannet, og som først og fremmest kommer fra det øvrige Europa, siger han.

/ritzau/