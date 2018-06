Ny definition af begrebet problemulv vil næppe føre til bortskydning af én eneste ulv, spår S-ordfører.

København. En ny definition af begrebet problemulv kommer ikke til at gøre nogen forskel, lyder det fra Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil gøre det lettere at skyde ulve, der gentagne gange kommer for tæt på menneskelig beboelse eller dræber husdyr bag sikrede hegn.

Men det kræver, at man kan dokumentere, at det er den samme ulv, der står bag angrebene.

- Ministerens nye udspil viser, at han ikke tager problemet med ulve og den utryghed, de skaber, alvorligt.

- Det han beder folk i Nord- og Vestjylland om, er at gå ud med notesblokken.

- Tredje gang de kan dokumentere en ulv nær en bygning, kan det så blive en problemulv.

- Jeg tror ikke, det kommer til at gøre nogen forskel overhovedet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han mener, at borgerne kommer på en svær opgave med at dokumentere, at det er den samme ulv, der volder problemer.

Det stiller krav til dokumentation i form af fotos eller dna-spor.

- Det er meget omstændeligt, det han lægger op til. Og hvis vi taler sammen igen om ét år, tror jeg ikke, der er udpeget én eneste problemulv, siger Christian Rabjerg Madsen.

Miljøordfører Pia Adelsteen (DF), der bakker op om ministerens nye definition, medgiver, at der kan være udfordringer i forhold til dokumentationskravet.

- Jeg har selv stillet spørgsmål til, hvordan man skulle dokumentere, at det er den samme ulv, der er tale om.

- Hvordan skal man kunne vurdere det ud fra nogle halvdårlige billeder på for eksempel en iPhone, siger Pia Adelsteen.

- Men det her er umiddelbart det bedste bud, vi kan komme med i forhold til at gøre noget ved problemulve.

- Så må vi lade det komme an på en prøve i forhold til, om det hjælper. Hvis ikke, må vi tage det op igen, siger Pia Adelsteen.

Den nye definition af begrebet problemulv skal skrives ind i forvaltningsplanen for ulv, som i øjeblikket er ved at blive revideret.

/ritzau/