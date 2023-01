Lyt til artiklen

For blot to år siden advarede en prominent S-minister mod, at regeringen skulle lovgive om helligdage.

'Vi, som regering og Folketing, bør fastholde, at emner som dette forhandles af og mellem arbejdsmarkedets parter,' lød det fra ministeren i et skriftligt svar 21. april 2021.

Det lyder måske underligt, når man har in mente, at regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har foreslået at sløjfe helligdagen store bededag. Det var den daværende beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, der kom med den håndfaste afvisning af at lovgive om helligdage.

Anledningen til advarslen kom, da lederen af Frie Grønne, Sikandar Siddique, ønskede at ændre systemet, så befolkningen kunne få helligdage, der passede til deres 'tro, livssyn eller etnicitet', skriver Jyllands-Posten, som har forsøgt at få et svar fra både nuværende justitsminister Peter Hummelgaard og nuværende beskæftigelsesminister, Ane Halsboe Jørgensen, uden held.

Argumentet fra Sikandar Siddique var, at de nuværende helligdage passer til den kristne tro.

Svaret fra Hummelgaard var uden slinger i valsen: Politikere skal blande sig uden om og lade arbejdsmarkedets parter forhandle.

'Jeg vil gerne minde om, at det er et centralt element i den danske aftalemodel, at Folketinget og den til enhver tid siddende regering overlader den løbende regulering af løn- og ansættelsesvilkår til arbejdsmarkedets parter. Det gælder f.eks. også spørgsmål om frihed med og uden løn på helligdage.'

Jyllands-Posten har som tidligere nævnt forsøgt at få en kommentar fra Peter Hummelgaard, der i dag slår sine folder som justitsminister. Han har afvist at udtale sig og henviser til den nuværende beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Det har ikke været muligt for avisen at få en udtalelse fra Ane Halsboe-Jørgensen.