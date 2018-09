Forkætrede besparelser på to procent årligt, omprioriteringsbidraget, skal stoppe på uddannelserne, mener S.

København. Vi ønsker ikke at spare på uddannelserne i Danmark.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der nu slår fast, at S vil afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet.

- Vi er imod den sparepolitik, Lars Løkke har ført over for uddannelserne og dermed over for de unge og os alle sammen, siger Mette Frederiksen.

Omprioriteringsbidrag er et andet ord for årlige besparelser på to procent. Det har i mange år været praksis, at statslige institutioner skulle skære to procent årligt, så pengene kunne bruges andre steder i den offentlige sektor.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom til i 2015, blev det udvidet til også at omfatte uddannelsesinstitutioner.

Socialdemokratiet har hidtil talt for at de enkelte uddannelsesinstitutioner fortsat skal spare to procent. Men at pengene skal blive inden for uddannelsessektoren.

Det er den position, Mette Frederiksen nu justerer. Hun afviser dog, at S har skiftet holdning.

- Det gør stort indtryk på os, at især mange af de mindre uddannelsesinstitutioner i landdistrikterne har sagt, at hvis de skal blive ved med at spare, så kan de ikke opretholde uddannelser i alle dele af Danmark. Det går selvfølgelig ikke, siger hun.

Selv om S altså vil stoppe det generelle krav om, at alle skal spare to procent, så vil nogle institutioner fortsat skulle spare, så andre kan få flere penge, varsler Frederiksen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at noget af det, jeg synes er allervigtigst, er at få flere unge til at gå i gang med en erhvervsuddannelse, siger hun.

- Så selvfølgelig skal det være muligt at prioritere. Det er derfor, vi har politikere. Men grønthøsterbesparelser på uddannelse, det ønsker vi at afskaffe.

Regeringen har varslet, at den vil lade omprioriteringsbidraget fortsætte på uddannelsesområdet frem til 2022. Herefter skal de enkelte institutioner fortsat spare, men pengene skal så føres tilbage til uddannelsessektoren.

Mette Frederiksen vil stoppe omprioriteringsbidraget nu, fastslår hun.

