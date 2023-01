Lyt til artiklen

Det ser ud til at blive til andet end skåltaler, når Socialdemokratiet lørdag skal holde sit årlige nytårsmøde i Fredericia

Det kan DR fortælle på baggrund af en rundringning, hvor de har talt med 36 socialdemokratiske lokalformænd. En af dem er Asmus Christensen, der er lokalformand i Lundtoft.

Han fortæller, at han forventer, at der i blandt de inviterede borgmestre og lokalformænd til nytårsmødet vil være et flertal imod beslutningen om at afskaffe store bededag.

»Jeg håber, at hun siger, at de dropper det her med store bededag og finder en anden løsning. Men det håb ligger da på et lille sted,« siger han til DR.

En anden lokalformand fortæller, at han har haft omkring ti medlemmer af partiet, der har givet udtryk for, at de har tænkt sig at melde sig ud af partiet, hvis regeringen afskaffer store bededag.

Socialdemokratiets bånd med fagbevægelsen er stærke, og det er de samme bånd, som nu kan gøre beslutningen om helligdagen mere penibel for arbejderpartiet.

Mange af Socialdemokratiets medlemmer er nemlig eller har været aktive i fagbevægelsen. Henning Overgaard, der er forbundsformand for 3F, har tidligere udtalt til B.T., at han ser med stor alvor på regeringens beslunting om at sløjfe helligdagen.

»Nu har jeg gået og været bekymret og gal i skralden over det her i nogle dage, og nu har jeg så læst lovforslaget, og så vil jeg bare sige, at det her er meget værre end jeg overhovedet havde forestillet mig,« sagde han.

DR har forelagt kritikken for Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

»Det er de prioriteringer, der gør os i stand til at investere i Danmark på den længere bane og gør os i stand til at betale den højere pris for vores sikkerhed, som krigen i Ukraine desværre jo er årsag til, at vi skal.«