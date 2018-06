»Jens Rohde er bare en folketingskandidat, der er ude på at få noget opmærksomhed.«

Sådan lyder svaret fra Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

Han ryster ikke i bukserne over truslen om at Radikale - ifølge Jens Rohde - er klar til at vælte Mette Frederiksen, hvis hun får regeringsmagten og laver udlændingepolitik med Dansk Folkeparti.

»Det handler vist mere om Jens Rohde, der gerne vil have opmærksomhed, end om forholdene i dansk politik. Det er jo velkendt, at vi og Radikale ser forskelligt på udlændingepolitikken. Men til gengæld er vi enige om andre politikområder,« siger Benny Engelbrecht.

»Vi har fremlagt vores udlændingepolitik, og den tror jeg en bred del af befolkningen bakker op om. Og når der er et bredt flertal i Folketinget, er bakker op om noget, kan et mindretal ikke blokere det. Men vi ser frem til at samarbejde med Radikale om f.eks. mljø, klima og uddannelse, og det tror jeg også, Jens Rohde ser frem til.«

Men ethvert parti i rød blok kan vel i princippet vælte den regering?

»Med al respekt for Jens Rohde er han kun kandidat. Og alle kandidater kunne sikkert tænke sig at få opmærksomhed i landsdækkende medier,« siger Benny Engelbrecht.

