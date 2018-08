Sårbare grupper vil blive ramt af, at tidspunktet for at blive sat i aktivering rykkes i ny aftale, mener S.

København. En ny bred politisk aftale skal gøre reglerne for arbejdsløse mere enkle, hvilket skal hjælpe dem med at komme ud på arbejdsmarkedet.

Og selv om Socialdemokratiet har været med til at indgå aftalen, er ikke alle elementer gode, mener beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S).

Et af elementerne er, at aktiveringen af jobparate unge og seniorer på dagpenge rykker, så de bliver sat i aktivering efter seks måneder i stedet for efter 13 uger som i dag.

- Det undrer mig meget, og jeg har kæmpet imod det fra dag ét. De to grupper er meget sårbare. Især de unge vil blive længere tid i arbejdsløshedskøen, hvis ikke de kommer hurtigt i gang, siger Leif Lahn Jensen.

- Jeg må konstatere, at regeringen ikke har lyst til at få de arbejdsløse hurtigst muligt i arbejde.

Aktivering er et forløb, der skal hjælpe ledige med at komme i arbejde. Der er forskellige former for aktivering såsom virksomhedspraktik, job med løntilskud og vejledning og opkvalificering.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Leif Lahn Jensen påpeger, at beregninger viser, at den senere aktivering vil have en negativ effekt på arbejdsudbuddet.

Men han har bare ikke forstået aftalen ordentligt, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Vores tidligere udspil havde et lillebitte minus på arbejdsudbuddet. Men der er nye elementer med i aftalen, der gør, at vi ikke kan udregne effekten af den.

- Jeg tror og håber, at aftalen vil få ledige hurtigere ind på arbejdsmarkedet, og hvis det er tilfældet, så har den her reform et positivt arbejdsudbud.

Troels Lund Poulsen siger videre, at man selvfølgelig vil følge aftalens effekter tæt og skride ind, hvis noget ikke virker efter hensigten.

