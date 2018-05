S-ledelsen siger nu, at Yildiz Akdogan er fyret som ordfører pga. ”en helt særlig situation om samarbejde med medarbejdere”

Der bliver nu kastet ny benzin på bålet i striden om Socialdemokratiets Yildiz Akdogan, som af partiets øverste ledelse er blevet frataget sit hverv som psykiatriordfører.

Mens Yildiz Akdogan siden fyringen har fastholdt, at S-ledelsen har flået hendes eneste ordførerskab ud af hænderne på hende og sat hende fra bestillingen af politiske grunde, kommer Socialdemokratiets gruppesekretær Christine Antorini nu med en helt anden forklaring, som går imod den nu fyrede ordførers.

Nemlig at der ligger en form for samarbejdsvanskeligheder bag.

Christine Antorini siger til BT.

»Yildiz Akdogan har på sin Facebook-side givet indtryk af, at hun har fået frataget sit ordførerskab af politiske årsager. Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er korrekt. Her er tale om en helt særlig situation om samarbejdet med medarbejdere. En situation, som vi i den socialdemokratiske ledelse over gentagne møder har forsøgt at løse sammen med Yildiz. Det har desværre ikke været muligt, og derfor har vi som ledelse været nødt til at drage den meget beklagelige konklusion, at Yildiz ikke skal varetage et ordførerskab,« lyder det fra gruppesekretæren, som ikke ønsker at uddybe eller præcisere det nærmere.

Yildiz Akdogan ønsker ikke over for BT at kommentere direkte på partiledelsens opsigtsvækkende udmelding, som altså går lodret imod, at det skulle være hendes holdning på udlændingeområdet og særligt omkring kvoteflygtninge, der er stridens kerne.

Hun var én blandt fire S-medlemmer, der udeblev fra folketingssalen, da der skulle stemmes om netop kvoteflygtninge, som de fire er uenige med partilinjen om.

En af de øvrige var Mette Gjerskov, som også er blevet fyret som ordfører, da hun ville stemme imod et burkaforbud.

Den nu tidligere psykiatriordfører Yildiz Akdogan siger om S-toppens afsløring af, hvorfor hun er blevet fyret:

”Den eneste kommentar jeg har, er, at jeg altid har varetaget mit ordførerskab så godt som muligt. Og at jeg mener, jeg har varetaget det tilfredsstillende.”

Foreholdt Christine Antorinis begrundelse for fratagelsen af ordførerskabet endnu en gang – at det ifølge S-ledelsen handler om en strid mellem Yildiz Akdogan og medarbejdere og altså ikke politiske årsager – siger hun:

»Jeg synes ikke, de to ting har noget med hinanden at gøre. Så det har jeg ingen kommentarer til. Det må du spørge Christine Antorini om. Men det er ingen hemmelighed, at jeg har haft nogle helt klare holdninger i spørgsmålet om kvoteflygtninge. Holdninger som jeg også har ytret mig om.«

Yildiz Akdogan fik ufrivilligt frataget sit ordførerskab for en måned siden. Hun vidste i første omgang ikke, hun var blevet fyret, men fandt ud af det, da et referat fra et gruppemøde blev rundsendt til alle i gruppen. Her fremgik det, at hun ikke længere var ordfører.

Yildiz Akdogan understreger, at den seneste udvikling på ingen måde betyder, at hun overvejer at trække sig fra politik i forbindelse med det kommende folketingsvalg:

»Jeg er socialdemokrat, og det er jeg også ved valget. Selvfølgelig genopstiller jeg,« fastslår hun.