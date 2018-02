Det er ikke kun ordførerne og partilederne på Christiansborg, der kommenterer den kovending, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har taget i udlændingepolitikken med det nyeste udspil.

Partiets nestor, tidligere mangeårig borgmester i Aarhus og indenrigsminister Thorkild Simonsen, måtte lige gnide sig i øjnene og tjekke igen, da han så Mette Frederiksen tone frem på skærmen søndag aften.

»Det er nok det mest overraskende udspil, jeg har oplevet i min tid i politik. Thorning tog lidt fat på at stramme reglerne for familiesammenføringer, men det her er for mig helt ukendeligt i forhold til den politik, vi hidtil har stået for i partiet,« siger Thorkild Simonsen.

Han er i dag 91 år, har været aktiv i politik i mere end 50 år og er stadig knivskarp i sine vurderinger. I slutningen af 90'erne blev han af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) hentet ind som indenrigsminister med ansvaret for flygtninge- og integrationsområdet. Nyrup mente, at Simonsens strammerkurs ville være det helt rette på det område, så man kunne få stoppet den socialdemokratiske vælgerflugt til Dansk Folkeparti. For Simonsen kunne adressere folks utryghed og frygt.

Men her i 2018 er det Simonsen, der nu føler sig overhalet indenom af sit eget parti.

»Selvom jeg er overrasket, så tror jeg, at debatten er udmærket at få. Men jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor realistisk planen er. Specielt i forhold til at finde et land i Afrika med 'demokratisk ledelse', haha. Jeg kan godt forstå, at Sass Larsen kaldte det et 'såkaldt' demokratisk land på pressemødet. Men hvis debatten kan føre til en politisk enighed henover midten i Foketinget, og vi samtidig kan få andre store EU-lande med, så er der en chance for at få lavet en udlændingepolitik, der kan ændre noget,« siger Simonsen.

Han er især glad for, at udspillet lægger op til, at Danmark skal modtage flere kvoteflygtninge. Alle flygtninge i Danmark burde være kvoteflygtninge efter hans mening.

Flere peger også på, at Mette Frederiksen selv er vendt på en tallerken i udlændingedebatten. Er du enig?

»Ja, mange troede, at hun var stærkt venstreorienteret, men det har hun nu vist, at hun slet ikke er. Men jeg synes, hun klarer det ganske udmærket. Jeg synes, det er tiltalende, når folk ikke er bange for at skifte holdning. Det er udtryk for en ærlighed og en åbenhed, som jeg godt kan lide,« siger Thorkild Simonsen.

SIDEHISTORIE:

Ritt Bjerregaard (S) tidligere minister og folketingsmedlem:

»Jeg synes, det er klogt af partiet at komme med et udspil. Det kommer meget sent, for folk må vide, hvad Socialdemokratiet står for. Nu glæder jeg mig til at få tid til at studere det hele nærmere. I forhold til det realistiske i at oprette et modtagecenter i Nordafrika, så afhænger det af, om man vil være i stand til at gøre det til et EU-projekt. Og det ser ikke helt håbløst ud, når man hører, hvad både Tyskland og Frankrig tidligere har meldt ud,« siger Ritt Bjerregaard.

Jytte Andersen (S) tidligere minister og folketingsmedlem:

»Jeg synes, det er meget forfriskende, at der kommer et udspil, der kigger lidt ud i fremtiden. Det er helt rigtigt at vende bøtten og prøve noget nyt. Vi har prøvet at gribe problemet an på flere måder, og folk drukner stadig i Middelhavet. Vi kan ikke blive ved med bare at sige ‘det virker ikke’, vi er nødt til at prøve noget nyt,« siger Jytte Andersen.

Vibeke Storm Rasmussen (S) er tidligere amtsborgmester i Københavns Amt. Hun måtte i slutningen af 1980'erne forlade posten som formand for Socialdemokraternes flygtninge- og indvandrerudvalg, da hun krævede stramninger på udlændingeområdet.

»Jeg ser udspillet som led i en længere erkendelsesproces. Det er positivt, at man nu erkender, at vi ikke kan stå imod folkevandringen. Det gode ved at inddrage kommunerne er, at det er dem, der ved, hvad folkehavet mener. Og selvom et stort flertal af danskerne siger nej til flere flygtninge, så vil de fleste gerne hjælpe folk i nød, det skal bare ikke forandre vort land. Men dem, vi sender hjem, skal til gengæld være i stand til at brødføde sig selv,« siger Vibeke Storm Rasmussen.