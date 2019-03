Med visse justeringer er S klar til at støtte 12 af 15 forslag om udenlandsk arbejdskraft. DF er skeptisk.

Beløbsgrænsen skal ikke sættes ned. Positivlisten skal ikke udvides. Og det skal fortsat være et krav, at udlændinge, der arbejder her i landet, skal have en dansk bankkonto.

Men bortset fra de tre elementer er Socialdemokratiet med visse justeringer klar til at støtte det lovforslag om lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft, som regeringen fremsatte tidligere på året.

Det oplyser udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) til Ritzau, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har bedt ham pege på de elementer, S kan støtte.

Så vil hun nemlig dele lovforslaget op og dermed sikre sig et flertal for i hvert fald dele af regeringens politik.

- Der, hvor regeringen ønsker at fjerne bureaukrati for dansk erhvervsliv, kan vi godt blive enige om at fjerne bureaukratiske benspænd, siger Tesfaye.

- Der, hvor de ønsker at åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft, stemmer vi imod.

Det mest omdiskuterede af regeringens ønsker er forslaget om, at udlændinge fra lande uden for EU fremover kun skal tjene 350.000 kroner om året for at få lov at arbejde i Danmark. I dag er grænsen knap 427.000.

Ifølge Tesfaye svarer regeringens forslag til en løn på 23.000 kroner om måneden plus feriepenge og pension.

- Vi synes ikke, at gartnere, buschauffører og alle mulige andre, der tjener 23.000 om måneden skal konkurrere med kinesere og indere om deres arbejde. Det må være rigeligt med folk fra Østeuropa, siger Tesfaye.

Dansk Folkeparti er som udgangspunkt skeptisk over for hele forslaget, oplyser udlændingeordfører Martin Henriksen.

- Vi har ikke nogen planer om at sige ja til at gøre det nemmere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er der ganske enkelt ikke behov for, siger han.

Dansk Industri ærgrer sig over, at der ikke er flertal i Folketinget for at sætte beløbsgrænsen ned.

- Mange virksomheder landet over må takke nej til ordrer, fordi de mangler medarbejdere. Vi har få ledige, og samtidig er der flere arbejdspladser i Danmark end nogensinde før, lyder det i en kommentar fra chef for DI Global Talent Linda Duncan Wendelboe.

