Regeringen har ikke indfriet løfte om at standse statsstøtte til muslimske friskoler, men arbejder på det.

Før valget krævede Socialdemokratiet, at statsstøtten til muslimske friskoler skulle standses.

Men S-regeringen har fortsat det årlige tilskud på omkring 200 millioner kroner til de i alt 24 muslimske friskoler. Det skriver Jyllands-Posten.

I 2017 foreslog partiet at tage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udenlandsk baggrund, og dermed i praksis lukke skolerne.

Et notat fra Justitsministeriet såede dog tvivl om, hvorvidt et sådant forslag var juridisk gangbart uden at bryde grundlovens paragraf om diskrimination.

Alligevel stod S-formand Mette Frederiksen før valget fast på, at forslaget kunne gennemføres. Men den konkrete model lader vente på sig.

Den skal dog nok komme, understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) over for Jyllands-Posten.

- Vi arbejder på den konkrete model. Min forventning er, at vi allerede i løbet af næste folketingssamling kan være klar med den model, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun peger på, at det har været svært at finde den rette tekniske løsning. Men hun er sikker på, at "de juridiske problemer kan løses".

Dansk Folkeparti har derimod tabt tålmodigheden. Derfor fremsætter partiet et beslutningsforslag, som skal gøre idéen til virkelighed.

DF forventer, at Socialdemokratiet støtter forslaget, skriver Jyllands-Posten. Men det er altså ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil ikke en selvfølge, da den rette model endnu ikke ligger klar.

Ingen af regeringens støttepartier agter at støtte forslaget. Venstre er også modstandere på grund af de juridiske advarsler.

Tankerne på Christiansborg har skabt usikkerhed hos flere danske friskoler.

Det fortæller Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening, til Jyllands-Posten.

Han bliver "med jævne mellemrum" kontaktet af friskoler, der frygter, at den socialdemokratiske politik på området bliver til virkelighed.

/ritzau/