Efter møde i Finansministeriet bekræfter Mette Frederiksen til Politiken, at partiet er ude af medieforlig.

København. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bekræfter over for Politiken, at partiet er endegyldigt ude af forhandlingerne om et medieforlig.

Det siger partiformanden, efter at hun fredag har været til et møde i Finansministeriet med Venstres næstformand, Kristian Jensen.

Allerede i onsdags blev det meddelt, at Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, ikke længere forhandlede med kulturminister Mette Bock (LA).

Men der har kørt sideløbende forhandlinger mellem Kristian Jensen og Mette Frederiksen. De er dog afsluttet nu, og dermed peger alt på et smalt medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

- Vi har været i Finansministeriet i dag og må konstatere, at nu er det endeligt afgjort, at vi ikke kan få en bred aftale, siger Mette Frederiksen (S) til Politiken.

- Det synes jeg selvfølgelig, er problematisk, først og fremmest hvad angår indholdet. I en tid hvor udenlandske streamingtjenester vælter ind over os på godt og ondt, hvor vi har problemer med fake news og udfordringer med at fastholde et kvalitativt højt niveau for også vores børn og unge, går man smalt og skærer meget dyb, siger hun.

Også kulturministeren bekræfter til avisen, at forhandlingerne med Socialdemokratiet er afsluttet. Ifølge hende blev Socialdemokratiets pris for at være en del af aftalen for stor.

Hun nævner også, at regeringen og Dansk Folkeparti har stået skulder ved skulder omkring den aftale, der blev indgået mellem dem i marts.

Her besluttede partierne, at DR skulle beskæres med 20 procent i en medieaftale, og licensen skulle ligges over skatten.

Forhandlingerne om et endeligt medieforlig pågår stadig mellem Dansk Folkeparti og regeringen, og her er parterne fortsat et stykke fra hinanden.

I fredagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten afviser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, således regeringens planer om et delvist salg af TV2.

