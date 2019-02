Dansk Folkeparti har ikke mindst øjnene rettet mod medlemmer af 3F og FOA i forhandlinger om pensionsalder.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er ikke optimistisk om mulighederne for at blive enig med VLAK-regeringen om en differentieret pensionsalder.

Det siger hun forud for torsdagens forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet.

- Vi er meget langt fra hinanden. Og lytter man til både De Konservative og Liberal Alliance, så vil de slet ikke høre tale om, at almindelige lønmodtagere skal have ret til at trække sig værdigt tilbage, siger Mette Frederiksen.

- Nu går vi til forhandlinger, og kan jeg overhovedet få hevet nogle resultater hjem til lønmodtagerne i Danmark, så gør jeg selvfølgelig det, siger hun.

Ifølge Socialdemokratiet bør man kunne gå tidligere på folkepension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet - altså at man har arbejdet i mange år.

Regeringen ønsker ikke at indføre differentieret pensionsalder. Regeringen vil i stedet forbedre de eksisterende ordninger for at gå tidligere på pension, herunder muligheden for seniorførtidspension.

Denne ordning bliver kun brugt i begrænset omfang og bliver ifølge regeringen opfattet som svær at få.

Socialdemokratiets udspil om differentieret pensionsalder er til gengæld blevet vel modtaget af regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Formand Kristian Thulesen Dahl går ind til forhandlingerne med ønsket om både at få lavet en ordning med differentieret pensionsalder og at forbedre seniorførtidspensionen.

Han mener, at begge dele er realistisk.

Dansk Folkeparti mener ikke mindst, at medlemmer af fagforbund som 3F og FOA står forrest i køen til at kunne træde tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end andre.

- Vi tænker meget på det med fysisk nedslidning, for dér forestiller vi os, at det er sværere bare at omskole folk til at kunne gøre noget andet.

- Det er dem, vi i første omgang retter vores hovedfokus mod, siger Kristian Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen er enig.

- Kigger man på mange 3F'ere og FOA-medlemmer, så har de været mange år på arbejdsmarkedet, og mange har et hårdt og nedslidende job.

- Jeg tror også, der er andre lønmodtagere, som er nedslidte, og som vi gerne skal have ind i ordningen.

- Men for mig er det afgørende, at vi får sikret en ret til en værdig tilbagetrækning, siger hun.

/ritzau/