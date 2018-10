Opsplitning af Finanstilsynet og offentlige repræsentanter i bankbestyrelser skal modvirke skandaler, mener S.

København. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil give kontrolmyndighederne ny styrke for at tøjle grådighed og alvorlig kriminalitet i den finansielle sektor.

De seneste skandaler om formodet hvidvask i Danske Bank og drænet af udbytteskat fra europæiske statskasser for hundredvis af milliarder får Mette Frederiksen til at opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til politisk handling.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det, vi ser, er mest af alt et udtryk for, at kapitalismen i moderne tid er blevet syg, siger Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

- Det afslører en grådighed i den øverste del af samfundet, som vi i mine øjne ikke har set før, og en udspekulerethed, som er bekymrende. Det er derfor, vi nu siger, at der er behov for politisk handling.

S-formanden mener, at finanssektoren med skandalerne har brudt den samfundskontrakt, der blev indgået, da Folketinget reddede bankerne efter finanskrisen.

Hun frygter, at finanssektorens tillidsbrud kan få danskerne til også at miste tilliden til både det politiske system og kontrolmyndigheder som skattevæsenet og Finanstilsynet.

Med en række konkrete forslag lægger hun op til forhandlinger om, hvordan samfundet kan gardere sig mod nye skandaler.

Socialdemokratiet foreslår blandt andet en opsplitning af Finanstilsynet, offentlige repræsentanter i bankbestyrelser og en ny fælleseuropæisk efterforskningsenhed for hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Finanssektoren erkender, at den ikke har opført sig ordentligt.

- Jeg er helt enig i, at sektoren i de aktuelle sager har brudt kontrakten med det samfund, vi er en del af. Der er kun ét sted at kigge hen - og det er indad. Det er op til os selv at genvinde den tillid, vi har tabt, siger Michael Rasmussen, formand for bankernes lobbyorganisation, Finans Danmark, til Jyllands-Posten.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ingen kommentarer til udspillet fra S-formanden.

SF-formand Pia Olsen Dyhr bakker over for Ritzau Mette Frederiksen op i udmeldingerne.

Særligt forslaget om en efterforskningsenhed får ros med på vejen.

- Det er en god idé at få et europæisk finanspoliti, især når man ser på den glæde, vi har fået af Europol, siger hun.

- Vi burde have oprettet det for længst i forhold til den finansielle sektor. Hvidvaskskandalen og skattesagen viser, at vi bliver nødt til at gøre det her i fællesskab.

