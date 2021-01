»De (kvinder red.) kan skrige lige så meget på ligestilling, som de vil, når de ikke vil stille op alligevel.«

Sådan udtalte Ib Knudsen, som nu er forhenværende formand for lokalforeningen i Kerteminde for Socialdemokratiet.

Efterfølgende har blandt andet DSU-formand Mads Hasseriis Hansen udtalt, at Ib Knudsen burde trække sig fra formandsposten.

»Jeg mener, Ib Knudsen bør trække sig efter sin udtalelse. Det harmonerer ikke med Socialdemokratiets linjer inden for ligestilling«, det skriver DSU-formanden til Fyens.dk.

Og det har han nu gjort.

»Jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg kom med en så negativ udtalelse i avisen. Jeg tager det fulde ansvar«, skriver Ib Knudsen i en pressemeddelelse.

Også partimedlem Britt Pedersen, som er byrådsmedlem og gruppeformand i partiet, var meget forarget, da hun læste formandens udtalelse.

»Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste det. Jeg bryder mig ikke om den sexistiske tone. Helt ærligt. Var der nogen, der ville sige sådan om mænd? At de skriger? Nej vel. Jeg bliver altså vred, når jeg hører sådan noget«, fortæller Britt Pedersen til Fyens.dk.

Det er med en tåre i øjenkrogen og en klump i halsen, at jeg har valgt at trække mig Ib Knudsen

Udtalelsen kommer på baggrund af, at Ib Knudsen gerne ville have mere ligestilling i byrådet, hvor der lige nu kun er en enkelt kvinde i deres gruppe på syv medlemmer. Derfor ville han gerne have haft flere unge kvinder med på opstillingslisten.

»De (unge kvinder red.) har jo mere fingeren på pulsen med skole og ældre i alle de der bløde udvalg, der har de en del mere indsigt, synes jeg«, sådan udtalte Ib Knudsen sig også den 25. januar.

Om aftenen den 27. januar offentliggjorde Ib Knudsen så sin fratrædelse i en pressemeddelelse.

»Det er med en tåre i øjenkrogen og en klump i halsen, at jeg har valgt at trække mig som formand for Socialdemokratiet i Kerteminde Kommune, men som omstændighederne er lige nu, er det den eneste mulighed, så der kan blive arbejdsro i partiforeningen«, skriver han den 27. januar.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Ib Knudsen – han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.