Plastikforurening er et massivt problem, mener Socialdemokratiet, der kommer med forslag til at begrænse det.

København. Der skal være pant på flere typer af plastikflasker, kunder i alle butikker skal betale for plastikposer, og så skal det være dyrere at købe vand på flaske.

Sådan lyder en stribe forslag fra Socialdemokratiet med det mål at begrænse plastikforurening.

- Plastikforurening er et massivt problem i Danmark. Alt for meget plast ender i vores natur, i vores skove og langs vores strande, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- Det sviner, og det er usundt for dyrene, der kan tage fejl af plasten og føde. Hvis dyrene spiser plast, bliver de syge. Og det risikerer faktisk at ende på vores tallerkener, hvis vi spiser fisk.

Derfor bør plastikflasker fra eksempelvis juice, drikkeyoghurt og kakaomælk inkluderes i pantsystemet på linje med sodavandsflasker, foreslår S.

Derudover vil partiet tvinge alle butikker til at opkræve betaling for plastikposer, så kunderne tænker mere over, hvilke poser de takker ja til.

- Det vigtigste er, at folk får fornemmelsen af, at det her har en værdi. Det er ikke lavet for at generere et overskud til statskassen, forklarer Christian Rabjerg Madsen.

- Det skal sikre, at danskerne bliver gjort opmærksom på, at plastik er en værdifuld ressource, så man i højere grad genbruger det, i mindre grad smider det ud og selvfølgelig helt lader være med at smide det i naturen.

Endelig foreslår S en højere afgift på vand på flaske. Det skal motivere folk til at drikke vand fra hanen i stedet for.

/ritzau/