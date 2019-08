Mette Frederiksen har indført en undtagelse i lønregler, så hendes stabschef kan få rekordhøj løn.

At Mette Frederiksens mangeårige personlige rådgiver og nu stabschef i Statsministeriet skal have en rekordhøj løn sammenlignet med andre særlige rådgivere er ikke noget, som Folketingets ledelse, skal blande sig i.

I hvert fald ikke, når det står til Socialdemokratiet.

- De andre partier er velkomne til at tage sagen op i præsidiet. Men det er ikke Folketinget, der bestemmer lønniveauet for ansatte i ministerierne. Det har det heller ikke været under tidligere regeringer.

- Regeringen gør gerne rede for, hvordan den ansætter og aflønner særlige rådgivere. Men med undtagelse af Martin Rossen, der får en særlig rolle som stabschef, så er maksimallønnen for særlige rådgivere den samme som under den tidligere regering, siger Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Der har indtil nu være et lønloft for ministres særlige rådgivere på 1,07 millioner kroner om året eksklusive pension.

Statsministeren har dog i reglerne indført en undtagelse fra loftet, der gælder hendes stabschef, skriver DR Nyheder.

Derfor kan stabschef Martin Rossen se frem til en hyre, der ligger noget over sine rådgiverkollegers. Han får nemlig en årlig løn på 1,23 millioner eksklusive pension.

Når pension regnes med, løber det op i 1,44 millioner årligt, og det er rekord for en særlig rådgiver, skriver DR Nyheder.

Jens Rohde (R), der er medlem af Folketingets Præsidium, ønsker på baggrund af Martin Rossens særlige lønvilkår, at det fremover er Folketinget, der skal fastsætte den maksimale løn.

Også præsidiemedlemmerne Pia Kjærsgaard (DF) og Karen Ellemann (V), ønsker at Folketingets ledelse skal diskutere Martin Rossens lønvilkår og rolle i regeringen.

/ritzau/