Tirsdag præsenterede regeringen og DF en sundhedsreform. S stiller spørgsmålstegn ved tid, penge og nærhed.

Socialdemokratiet efterlyser tid i den nye sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkeparti har præsenteret tirsdag.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i en spørgetime til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingssalen.

- For os som socialdemokrater er der nogle ting, der er vigtigere end andre, når vi taler sundhedspolitik og patienter. En af dem er tid.

- Tid til at se patienten i øjnene og yde den omsorg, der er behov for, siger Mette Frederiksen.

Derudover siger Mette Frederiksen, at hun også er bekymret over nærheden og økonomien i reformen. Hun undrer sig over, hvem der fremover skal træffe beslutningen om, hvor sundhedshuse skal ligge.

Tidligere på dagen præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti en sundhedsreform, hvor de vil nedlægge regionsrådene.

/ritzau/