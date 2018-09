SF og Enhedslisten ønsker både tilskud samt at kigge på forbud og krav til offentlige aktører.

København. Socialdemokratiet lader sig gerne overtale til at lave et tilskud på 50.000 kroner ved køb af elbiler, sådan som Klimarådet foreslår onsdag, så længe der kommer gang i elsalget.

Det siger partiets klimaordfører, Jens Joel.

- Det er helt centralt, at Klimarådet gentager et mål om 500.000 grønne biler i 2030, siger han.

- Vi har foreslået fem konkrete virkemidler, som man kan tage fat på. Men vi diskuterer også gerne en tilskudsmodel. Det centrale er, at man kan ikke have en målsætning på langt sigt og gøre ingenting på kort sigt.

Klimarådets model skal hjælpe med at få 500.000 elbiler på vejene i 2030. Den ambition har Socialdemokratiet tidligere også foreslået.

Selv har partiet i sine udspil fokuseret på at få firmaer og kommuner til at købe elbiler gennem sænkelser af afgifter og tilskud.

- Vi har gerne villet sikre, at nogle af dem, der har mulighed for at købe elbiler, kom på banen og drev omstillingen, siger Jens Joel.

- Så går der kun et par år, så er der brugte biler på markedet, som almindelige lønmodtagere har nemmere ved at købe. Derfor har vi valgt at fokusere det. Men vi diskuterer gerne alle muligheder.

Både Enhedslisten og SF ønsker at gå mere omfattende til værks, end Klimarådet foreslår.

- Klimarådets ambition om 500.000 elbiler i 2030 er langt fra nok, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Så vil mere end otte ud af ti biler stadig være fossile, og det er ikke ambitiøst nok, hvis vi skal nå vores klimamål. Her bør regeringen sætte et langt mere ambitiøst mål. Det er faktisk nødvendigt.

Hun støtter op om tilskudsordningen, men supplerer gerne med krav til taxaer og offentlige institutioner om at købe elbiler.

Også Enhedslisten vil gå længere, end Klimarådets model med tilskud.

- Når Danmark skal leve op til Parisaftalen, skal vores klimabelastning reduceres hurtigere og et forbud mod nye fossilbiler træde i kraft ikke senere end 2025 og dermed ikke først i 2030 som i klimarådets rapport, siger klimaordfører Søren Egge Rasmussen.

Også De Radikale ønsker et stop i salg af benzinbiler fra 2025, forklarer klimaordfører Ida Auken.

- Benzinbiler er et vores klimaproblembarn. Klimarådet understreger, hvor meget det haster. Vi har sat en dato for benzinbilernes udløb i 2025.

- Nu håber vi, at regeringen snart fremlægger sit klimaudspil og også tør sætte udløbsdato på benzinbilerne, så vi kan komme i gang, siger hun.

