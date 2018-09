Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, ser ingen grundlæggende ændring efter DF-håndsrækning.

København. Fra top til bund i Dansk Folkeparti har der fredag og lørdag været meldinger om, at partiet er klar til at støtte en regering ledet af Socialdemokratiet, hvis ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan få 90 mandater bag sig til næste valg.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har meldt ud, at partiets mandater skal arbejde lige meget farven på en regering. En partisoldat fra Esbjerg har understreget magten i at være tungen på vægtskålen. Og Morten Messerschmidt har sagt, at man bør gøre snart sagt hvad som helst for at holde De Radikale fra indflydelse.

Hos Socialdemokratiet fortæller politisk ordfører Nicolai Wammen, at partiet følger nøje med i signalerne.

- Men virkeligheden er stadig, at Dansk Folkeparti går til valg på, at Lars Løkke Rasmussen skal være statsminister og at de selv muligvis skal indgå i en regering.

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med Dansk Folkeparti på en række områder i dag. Og det håber vi også, at vi kan få, hvis der kommer en socialdemokratisk regering efter næste valg, siger Nicolai Wammen.

Ved at stå bag Lars Løkke Rasmussen støtter Dansk Folkeparti politik, som Socialdemokratiet er imod.

- Kristian Thulesen Dahl har peget på en statsminister, der vil have topskattelettelser og har fremlagt finanslov, der udhuler velfærden og ikke tager højde for, at der kommer flere børn og ældre.

- Det ændrer signalerne fra Dansk Folkeparti ikke på, siger Nicolai Wammen.

Han peger dog på flere sammenfald mellem de to partiers politik.

- Vi har eksempelvis sammen stoppet stigninger i pensionsalderen. Det er bare et eksempel på, hvordan vi har forhindret Løkke i at lave flere ulykker, end han allerede har gang i, siger ordføreren.

Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten ved næste valg, der skal komme seneste i juni 2019, vil partiet gerne samarbejde med Dansk Folkeparti hen over midten.

- Blokpolitikken er i opløsning. Og det er godt for Danmark. Det er ikke til gavn for Danmark, hvis 90 mandater bestemmer over 89. Det gælder både, hvis de 90 mandater er blå eller røde.

- Danmark har brug for at godt samarbejde ind over midten. Det er det, Socialdemokratiet vil stå for, hvis vi bliver betroet regeringsmagten. Vi vil samarbejde både med de blå og de røde partier, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/