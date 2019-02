For en grøn kommune er der negativ signalværdi i ikke at betale CO2-kompensation for flyrejser, og det giver ridser i lakken.

Det medgiver Lars Weiss, der er Socialdemokratiets gruppeformand og næstformand for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Alligevel tilhører han og resten af Socialdemokratiet det brede flertal på Københavns Rådhus, der i efteråret besluttede, at de seneste ni års CO2-svineri bare skal glemmes.

I hvert fald kommer klimaet ikke til at se en eneste krone i kompensation for de mange tusinde flyrejser, kommunens 45.000 ansatte har været på siden 2010.

København bryster sig af at være en grøn kommune, men vil så alligevel ikke betale for klimaet her. Hvordan klinger det?

»Det vil vi jo også gerne. Og det var også derfor, at man tilbage i 2009 besluttede, at der skulle betale CO2-kompensation. At forvaltningerne så ikke har fået det gjort, er jo noget møg.«

Men I vil jo ikke betale, når I nu har besluttet ikke at betale med tilbagevirkende kraft?

»Alene i forhold til den administrative omgang, man skal igennem for at have styr på samtlige flyrejser, der er foretaget siden 2010, så skulle vi bruge flere penge på at samle alle de her oplysninger ind, end vi skulle betale i CO2-kompensation.«

Men hvorfor så ikke lade 2017 være repræsentativ for forbruget de andre år? Det tal kender I allerede?

»Når vi ikke har nogen som helst idé om, hvor meget der er blevet rejst de foregående år, så er det jo at stikke fingeren op i vejret og tænke på et tal. Vi ønsker ikke bruge en pokkers masse penge på bureaukrati.«

Men det er jo heller ikke en pokkers masse penge. Lige under en halv mio. kr. for alle ni år?

»Jo, men når vi bruger skatteydernes penge, så skal der være et ordentligt grundlag. Og det er ikke at gætte på, hvad det ca. har været.«

Hvem er det, der taber her, ved at I ikke vil betale de penge, I ellers lovede at ville betale i 2009?

»Hvis man sætter det lidt på spidsen, så taber vi som politikere.«

Hvad med klimaet, taber det?

»Nej, ikke voldsomt meget for 55.000 kr. om året. Der skal skarpere ting til. Men dér, hvor jeg synes, det ser forhutlet ud og er et problem, er, når en enig Borgerrepræsentation beslutter, at man skal betale klima-kompensation, og så forvaltningerne ikke får det gjort. Det er et problem.«

Men det er jo jer som politikere, der beslutter, om betalingen skal ske.

»Ja, og derfor besluttede vi det også i 2009 og 2010.«

Ja, men når I så otte år senere finder ud af, at I ikke har betalt, så kan I jo bare gøre det nu?

»Skal vi så afsætte to årsværk til at grave samtlige rejsebilag igennem i Københavns Kommune? Det giver bare ingen mening, for det kommer til at koste mere, end der skal bruges på klimakompensationen.«

Så klimaet er ikke vigtigere for Københavns Kommune?

»Det er jo noget pladder.«

Nej, det er vel et reelt spørgsmål. Klimaet er ikke vigtigere end...

»Hvis du ser på, hvor meget vi investerer i energiforsyning i København og hvad vi investerer i den kollektiv transport i København, så er det ikke 55.000 kr. om året, der flytter klimaet. Det er en proportionsforvrængning over alle grænser.«

Hvorfor er det så, at de 55.000 kr. nu er et problem?

»Fordi det skal gøres på et ordentligt grundlag, når vi træffer beslutning om at bruge skatteyderpenge. Så er det ikke tænk på et tal. Alle partier, der var med til at træffe belutningen dengang, har været forbandet over, at forvaltningen ikke har gjort, som vi har bedt dem om.«