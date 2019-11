Socialdemokratiet støtter fortsat demenshandlingsplan, men ser Venstre stå med ansvaret for manglende penge.

Flere partier frygter, at den store og langsigtede demenshandlingsplan, der skulle løbe til 2025, mister en voldsom del af sin finansiering ved årsskiftet.

Socialdemokratiet står stadig bag indsatsen, men mener, at den daværende regering har efterladt en regning for den. Det siger partiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Det er en prioritet for regeringen, at vi får afsat midler til demenshandlingsplanen.

- Den udfordring, vi har, er, at den tidligere regering lavede en demenshandlingsplan frem til 2025, men undlod at finde finansiering til efter 2019. Derudover afskaffede den tidligere regering satspuljemidlerne uden at sætte noget nyt i stedet.

- Vi ønsker at styrke området, men det havde klædt den tidligere regering at afsætte midler i hele perioden, siger ordføreren.

Demenshandlingsplanen blev indgået af den tidligere regering, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet i 2016.

Planen, der blandt andet skal give bedre pleje, bedre diagnosticering og bedre forhold for pårørende til demens, skulle løbe til 2025 og fik 470 millioner kroner fra 2016 til 2019.

Derfor forhandler Folketinget nu om den kommende finansiering. Her er der ifølge flere partier lagt op til en markant indskrænkning af midlerne.

- Vi tager handsken op og forsøger at finde midler, der kan komme demensramte og deres familier til gode.

- Forhandlingerne foregår lige nu, så jeg kommer ikke til at tale beløb, siger Christian Rabjerg Madsen.

Et af problemerne er, at finansieringen af en lang række ting lå i satspuljemidlerne. Men de er ved at blive afviklet. Derfor er der betydeligt færre penge i puljerne.

- Vi står med en udfordring, fordi den tidligere regering fjernede satspuljemidlerne uden at finde en erstatning. Så vi står med en ubetalt regning, siger Christian Rabjerg Madsen.

