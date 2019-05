Socialdemokratiet afviser ikke at hæve priserne på cigaretter, det skal bare ske på en social balanceret måde.

Det er en god nyhed, at Venstre har meldt sig på banen i forhold til at komme det stigende antal unge rygere til livs.

Det fortæller Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører Peter Hummelgaard Thomsen.

- Det er dejligt, at der er endnu et område, hvor Venstre her halvandet minut i tolv skifter mening, siger han.

Lørdag præsenterede Venstre ni initiativer, der både skal sikre, at færre unge begynder at ryge og en røgfri generation i 2030.

Socialdemokratiet har tidligere åbnet for at lave differentierede priser.

- Vi er ikke afvisende over for at hæve priserne. Den eneste bekymring, vi har, er, at vi er nødt til at sikre, at det sker på en socialt balanceret måde, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Han fortæller, at det eventuelt kan ske ved, at prisen stiger for unge, men at prisen for ældre, der eksempelvis lever af folkepension, ikke "straffes unødigt".

- Vi synes, at det er vigtigt at udforske fuldstændigt, om det kan lade sig gøre at differentiere priserne på en eller anden måde, der tager hensyn til folk, der har røget i rigtig mange år om formentlig ikke holder op, siger han.

/ritzau/