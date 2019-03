En skovfond for både virksomheder og borgere kan bidrage til at løse klimakrise, mener Socialdemokratiet.

Igennem en national skovfond skal danskere have mulighed for at kompensere for deres CO2-udledning fra for eksempel flyrejser.

Ved at indbetale til fonden skal man kunne sikre sig, at der bliver opført ny skov i Danmark.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiet, der torsdag klokken 13 præsenterer et nyt skovudspil.

Det sker i Hareskoven nordvest for København, hvor man ifølge Facebook-begivenheden kan komme "på skovtur med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen," og den kendte naturformidler Sebastian Klein.

- Tanken er den at lave en fond, hvor man kan indbetale, og så vil fonden opføre skov. Det at opføre skov og plante træer er faktisk noget af det, der er bedst til at binde CO2, siger S-formand Mette Frederiksen.

Igennem flere projekter og organisationer er det allerede i dag muligt at klimakompensere.

Men med en national fond ønsker S-formanden at give klimabevidste danskere "vished for, at det faktisk også bliver gjort."

Hun tror, at der både hos virksomheder og blandt borgere vil være stor interesse for en national ordning.

- Jeg kan mærke, at klimaaktivismen stiger i de her år. Det gælder ikke mindst hos børn og unge, som både vil tale om klima og ønsker handling, siger hun.

Endnu er skovfonden kun et forslag, så flere praktiske dele - for eksempel hvordan indbetalingen skal foregå - er endnu ikke på plads, forklarer Mette Frederiksen.

Hun mener dog, at det kan blive en "effektiv" løsning.

- Dem, der gerne vil have lov til at klimakompensere, skal kunne gøre det herhjemme, siger hun.

Hos Danmarks Naturfredningsforening møder forslaget om en skovfond i udgangspunktet opbakning, da "mere skov og natur er en helt central del af løsningen på klimakrisen".

Dog kan forslaget i foreningens øjne godt fintunes.

- Vi så gerne, at man tænkte sådan en klimafond bredere og også fokuserede på andre naturtyper.

- Vi ved for eksempel, at der også er rigtig stor klimaeffekt ved at tage lavbundsarealer ud af produktion og omlægge dem til natur, siger præsident Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

Skovudspillet fra Socialdemokratiet indeholder også et forslag om mere bynær skov til gavn for drikkevandet samt i alt 75.000 hektar urørt skov, der skal styrke biodiversiteten.

