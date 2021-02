Flere socialdemokratiske borgmestre i kommuner, hvor der stort set ikke er nogen smittede, vil ikke vente mere.

Hvis ikke der kommer en relativ pæn genåbning af hele landet 1. marts, så skal det i det mindste ske lokalt, hvor smitten er i bund.

Det er den klare opfordring til de socialdemokratiske partifæller i regeringen.

»Jeg vil blive skuffet, hvis vi skal være nedlukket unødvendig lang tid, fordi Københavns Vestegn stadig har meget smitte. Befolkningens sympati følger jo også logikken i nedlukningen,« siger Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune, som kun har haft syv smittefælde den seneste uge.

Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Alle 98 borgmestre er inviteret til et møde med fire ministre på mandag klokken 11. Her skal de diskutere teststrategi, skoleåbning og genåbning i bredere forstand.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har allerede meldt ud, at regeringen gerne vil åbne mere af samfundet 1. marts, hvis ellers smitterisikoen tillader det.

Afgangseleverne i folkeskolen samt efterskoler er noget af det, der står øverst på åbningslisten. Derudover er dele af detailhandlen og udendørsaktiviteter også blandt de områder, der kan komme i spil 1. marts.

Men i mange kommuner er coronasmitten stort set væk. Aktuelt har 24 kommuner under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Derfor vil borgmestrene skrue bissen på for at kunne åbne hurtigere og mere end andre kommuner, hvor smitten stadig er relativt høj.

»Hvis jeg får ordet på mødet (på mandag, red.), vil jeg komme med en kraftig opfordring til, at der åbnes lokalt eller regionalt. Det kan være åbning af ungdomsuddannelser eller små erhvervsdrivende,« siger Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune (S).

De seneste syv dage er har Vordingborg haft fem smittede, og borgmesteren har svært ved at forsvare, at kommunens detailhandel er lukket ned, mens folk samles som sild i en tønde i store supermarkeder.

»Vores små butikker ligger i forvejen ikke i en egn af landet, hvor folk strømmer til. Vi har stort set ingen smittede, men alligevel må de holde lukket, mens folk strømmer til Bilka i Ishøj,« siger han.

Vordingborgs borgmester Mikael Smed (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Bornholm er en af de øer, hvor smitten længe været i bund. Aktuelt er der kun to smittede den seneste uge.

»Jeg håber meget, at regeringen arbejder på regionale genåbninger. Det vil give god mening, når smitten er ujævnt fordel i landet. Men det afhænger selvfølgelig helt af sundhedsmyndighedernes anbefaling,« siger Thomas Thors (S), borgmester på Bornholm.

Ifølge borgmesteren i Hjørring bør regeringen dog åbne en hel region som eksempelvis Nordjylland og ikke bare enkelte kommuner, fordi folk alligevel krydser kommunegrænserne hele tiden.

»Og så skal vi kun åbne noget, der hurtigt kan lukkes ned igen. Derfor er det måske bedre at åbne for alle skoleelever frem for restauranter, hvor råvarerne ligger og rådner, hvis de pludseligt bliver lukket igen,« siger Arne Boelt.

Magnus Heunicke har varslet, at Statens Serum Institut er færdige med risikoberegningerne i starten af næste uge. Herefter vil regeringen melde ud, hvad der i givet fald skal genåbnes fra 1. marts.