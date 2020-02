Odense og Ishøjs borgmestre er ærgerlige over, at regeringen vil imødekomme udlændingekrav fra Venstre.

Regeringen kom fredag med imødekommelse, der vil kunne mærkes rundt om i landet hos socialdemokratiske borgmestre, der har mange udlændinge i deres kommune.

Venstres krav om en færre penge til kommuner med mange udlændinge ser ud til at blive imødekommet, efter at det største oppositionsparti oplevede et tillidsbrud efter en angrebsmail fra Socialdemokratiet.

Forløbet og imødekommelsen vil koste kommuner som Ishøj og Odense millioner af kroner.

- Det er en dårlig idé, det er helt sikkert. Det vil gå ud over integrationsindsatsen, det er ganske enkelt, siger borgmester Ole Bjørstorp (S) fra Ishøj.

Finansminister Nicolai Wammen (S) sagde fredag, at han vil imødekomme et af Venstres hovedkrav. For en uge siden var han ellers skeptisk over for netop det krav.

Men søndag blev der offentliggjort en socialdemokratisk mail, der koordinerede et "angreb" på Venstre, mens partierne forhandler om en udligning mellem kommunerne.

Venstre afbrød forhandlingerne og krævede sine krav indfriet for at sætte sig ved forhandlingsbordet igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklagede tirsdag mailen. Og et af hovedkravene om udlændinge blev indfriet fredag af finansministeren.

- Hvis der ikke gives en anden kompensation, så er det skidt, det er klart. Så er det 30 millioner kroner, vi mister, men jeg ved ikke, hvad regnestykket ender med, siger Ole Bjørstorp.

Det endelige snit er ikke lagt i forhandlingerne, men regeringen er klar til at imødekomme Venstre, som vil vende tilbage til forhandlingsbordet.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er meget ærgerlig over imødekommelsen fra sin partifælle.

- Det vil være en rigtig dårlig idé, hvis man gerne vil styrke velfærden og give bedre mulighed for at fremme integrationen, siger han og understreger, at regeringen ikke har flertal alene.

En mindre udligning til kommuner med mange udlændinge vil især ramme S-kommuner på den københavnske Vestegn samt landets største S-kommuner.

- Jeg håber, at de sikrer en social balance, så man fører ressourcerne derhen, hvor opgaven er. Venstres forslag og imødekommelsen af det er et skridt den anden vej for Odense, det er jeg brandærgerlig over, siger Peter Rahbæk Juel.

Han mener, at Odense har mange af den type indvandrer, der er omkostningstunge. Derfor opfordrer han til, at regeringen også skeler til, hvilken type udlændinge kommunerne har udgifter til.

