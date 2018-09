Integrationsminister Inger Støjberg (V) sidestiller et lovforslag om håndtryk med planloven.

København. To S-borgmestre vil ikke kræve, at udlændinge skal give hånd ved en ceremoni i deres kommune for at få dansk statsborgerskab

Det skriver Jyllands-Posten.

Borgmestrenes udmelding kommer, efter at Jyllands-Posten lørdag beskrev et kommende lovforslag, hvor de sidste detaljer er ved at falde på plads, om en ceremoni, som udlændinge skal deltage i for at få statsborgerskab.

Her fremgår det, at "en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden (udveksler et håndtryk)".

Men i Ishøj Kommune bliver det ikke et krav, fastslår borgmester Ole Bjørstorp (S), uanset om kommunen i så fald bryder loven.

- Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg er nødt til at forholde mig til, at vi har religionsfrihed i Danmark. Det er det afgørende for mig, siger han til Jyllands-Posten.

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune, deler hans synspunkt.

Ceremonien er en del af den indfødsretsaftale, der blev indgået mellem regeringen, S og DF i juni. Den skærper kravene for at få dansk statsborgerskab.

Til Jyllands-Posten udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at hun ikke ser manglende efterlevelse at et lovkrav om håndtryk som en potentiel udfordring.

- De danske borgmestre opfylder selvfølgelig den pligt, som de har i den danske lovgivning. Det anser jeg ikke som et problem. Borgmestre kan jo heller ikke bare se bort fra for eksempel planloven, siger hun.

Inger Støjberg ser de to S-borgmestres parathed til at se bort fra et eventuelt lovkrav mere som et debatindlæg.

- Lige så vel som man ikke sætter planloven eller folkeskoleloven ud af kraft, bare fordi man er uenig i den, forventer jeg heller ikke, at borgmestre vil sætte denne lov ud af kraft i deres kommuner, siger hun til Jyllands-Posten.

Christoffer Badse, monitoreringschef hos Institut for Menneskerettigheder, vurderer over for Jyllands-Posten, at kravet om håndtryk hverken strider imod menneskerettighederne eller religionsfriheden.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti støtter lovkravet om håndtryk.

Socialdemokratiet vil ikke udtale sig, før folkene i partiet har læst lovforslaget.

/ritzau/