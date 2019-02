Mette Frederiksen roser udspil om omfordeling af landbrugsjord, men ved ikke, hvor pengene skal komme fra.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kalder det "helt utroligt positivt", at Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening sammen har foreslået en jordfordeling i landbruget.

- Jeg synes, at det er et godt og sammenhængende forslag. Alle vinder på den her model, siger hun og påpeger, at det ligger tæt op af et tidligere forslag fra Socialdemokratiet.

I et fælles udspil, som er blevet fremlagt torsdag, foreslår de to organisationer blandt andet, at lavtliggende landbrugsjord bliver taget ud af produktion.

Organisationerne forestiller sig, at 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til natur eller græsning. Det svarer til knap det dobbelte af Falsters areal.

Sådan en omfordeling kræver et milliardbeløb for at komme i gang.

Selv om Mette Frederiksen kalder det et godt udspil, vil hun ikke love, at pengene kan findes. Heller ikke efter et regeringsskifte.

- Jeg synes, at det er et godt udspil, men jeg har ikke en milliard i lommen. Men det må komme an på en prøve i de politiske forhandlinger, siger hun.

Og netop politiske forhandlinger håber hun, at regeringen snart vil indkalde til.

- Regeringen skal tage det meget alvorligt og indkalde til politiske forhandlinger, og så må vi komme i gang, siger hun.

/ritzau/