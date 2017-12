Der skal allerede i dagtilbuddene sættes ind for børn, der har problemer med dansk, mener Socialdemokratiet.

København. Liberal Alliance foreslår, at alle elever i 0. klasse skal bestå en stopprøve, før de kan avancere til 1. klasse.

Men der skal sættes ind tidligere, mener Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet.

Han peger på to grunde til, at han ikke tilhænger af LA's forslag.

- For det første er det for sent. Det skal allerede være i dagtilbuddene, at man begynder at stimulere det danske sprog hos dem, der ikke lærer det hjemmefra. For vores skyld gerne meget tidligt.

- For det andet fordi forslaget fra regeringspartiet betyder, at det kun skal være folkeskolerne, der har stopprøver og ikke privatskolerne. Vi frygter, at det betyder en yderligere stigning i antallet af elever på muslimske friskoler, siger Mattias Tesfaye.

Det er integrationsordfører Laura Lindahl (LA), der i Jyllands-Posten søndag foreslår, at der skal indføres en stopprøve. En danskprøve skal sikre, at alle børn får lært et ordentligt dansk.

